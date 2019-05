Fliegt Loredana mit Mozzik in den Kosovo?

Mehrere Leser haben Loredana Zefi und ihren Mann Mozzik wurden am Donnerstagnachmittag vor wenigen Stunden am Flughafen Basel gesichtet. Loredana sei in eine dicke Gucci-Jacke gepackt gewesen und habe eine Kapuze getragen. «Dazu versteckte sie sich hinter einer riesigen Sonnenbrille und rotem Lippenstift. Ihr Gesicht sah man eigentlich nicht», sagt ein Leser.

Dass Loredana unter dem Verdacht stehe, einem Ehepaar mehrere Hunderttausend Franken abgeknöpft zu haben, sei ihm nicht bekannt gewesen. «Per Zufall parkierte ich am Flughafen gleich hinter dem Auto von Loredana und Mozzik.»

Er fliege nach Kosovo

Er sei ein Fan von Mozziks Musik und habe sich gefreut, ihn so spontan zu treffen, so der Leser. «Er gab mir die Hand und wir rauchten zusammen eine Zigi», sagt der Mann. Loredana hingegen sei sehr zurückhaltend gewesen. «Ich fragte mich, was mit ihr los war. Sie gab mir nur zögerlich die Hand.» Kurze Zeit später habe sich Mozzik verabschiedet und ihm gesagt, dass er auf den Flieger nach Kosovo müsse. Der Grund sei «Geschäftliches».

Eine weitere Leserin berichtet, dass ihre Schwester das Paar erblickt habe. «Meine Schwester fragte mich daraufhin, wie es denn sein könne, dass Loredana auch nach Kosovo fliege», sagt die Leserin. Sie habe sie dann gebten, Fotos zu machen. Gegen Loredana läuft ein Verfahren wegen Verdachts auf Betrug. Sie soll einem Walliser Ehepaar 700 000 Franken abgenommen haben. Für Loredana gilt die Unschuldsvermutung. Unklar ist, welche Auflagen ihr gestellt wurden, etwa, ob sie das Land verlassen darf oder nicht.

