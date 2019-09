Jeder Dritte hatte schon Sex mit dem Ex-Partner

Sich mit der verflossenen Liebe auf ein Glas Wein treffen, plaudern und sich wieder näher kommen – wenn auch nur für eine Nacht. Was klingt wie eine Szene aus einem klischeehaften Liebesfilm, ist laut der grossen Sex-Umfrage von 20 Minuten bei vielen ehemaligen Paaren Realität.



Durchschnittlich 33 Prozent der Schweizer hatten schon einmal Sex mit ihrem Ex-Partner. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar 41 Prozent, ebenso gross ist der Wert bei den 35- bis 49-Jährigen.

«Nie wieder Sex mit der Ex»

So auch Leserin Lea* (21): «Er war mein Erster, deshalb habe ich mich auch nach der Trennung noch sexuell zu ihm hingezogen gefühlt.» Sie sei damals 17 gewesen, als ihre Beziehung nach zwei Jahren in die Brüche gegangen sei. Weiterhin das Bett geteilt haben die beiden vor allem wegen der Vertrautheit: «Wir wussten genau, was der andere mag und was nicht», so die 21-Jährige. Erneut mit ihrem Ex schlafen, würde sie aber nicht.

Ähnlich erging es auch Alma* (30): «Ich hatte mit meinem Ex mehrmals Sex. Es hat mir geholfen, über ihn hinwegzukommen.» Ihr Freund habe sie am Ende der Partnerschaft geghostet und erst ein Jahr später wieder Kontakt aufgenommen. «Im Verlauf der Sexbeziehung habe ich aber festgestellt, dass eine ernsthafte Partnerschaft mit ihm keinen Sinn macht», so die 30-Jährige. So erging es auch dem 31-jährigen Toni: «Als sich meine Ex von ihrem neuen Freund trennte, trafen wir uns in der Stadt und hatten wieder etwas miteinander.» Die Beziehung war allerdings von kurzer Dauer: «Sie ging fremd und infizierte sich mit Herpes. Nie wieder Sex mit der Ex.»

«Schlafe lieber mit Ex statt mit Freund»

Auch Hannah* (21) landete wieder mit ihrem Ex-Freund im Bett: «Wir sind nach der Beziehung eng befreundet geblieben und sind es auch heute noch. So kam es leider immer wieder zu Ausrutschern.» Sie habe noch immer Gefühle für ihren Ex. Eine Beziehung sieht sie derzeit aber nicht. «Es ist einfacher mit jemandem intim zu werden, mit dem man schon einmal intim war», so die 21-Jährige. Ähnlich handhabt es auch die 25-Jährige Michelle: «Mein neuer Freund ist eine Niete im Bett. Deshalb schlafe ich weiterhin mit meinem Ex.»

«Sex mit dem Ex bringt Geborgenheit zurück»



Frau Burri*, warum schlafen so viele Menschen nochmals mit ihrem Ex?

Die Gründe sind vielfältig und individuell. Einige von ihnen haben die Hoffnung, dass die Beziehung wiederaufgenommen werden kann und wollen deshalb nicht loslassen. Andere fanden den Sex besonders gut und wollen diesen weiterhin am Leben erhalten. Die Gründe sind vielfältig und individuell. Einige von ihnen haben die Hoffnung, dass die Beziehung wiederaufgenommen werden kann und wollen deshalb nicht loslassen. Andere fanden den Sex besonders gut und wollen diesen weiterhin am Leben erhalten. Warum fällt es vergleichsweise leicht, sich wieder auf den Ex-Partner einzulassen?

Man kennt die Situation bereits und kehrt in sein gewohntes Umfeld zurück. Das bringt Geborgenheit. Auch das Emotionale kann eine Rolle spielen. Vor allem Frauen mögen diese Bindung. (Auch die Sex-Umfrage zeigt: 37 Prozent der Frauen haben mit ihrem Ex-Partner geschlafen, dagegen nur 30 Prozent der Männer.) Und manchmal ist einfach die Versuchung zu gross. Was bedeutet das für die künftige Beziehung des Ex-Pärchens?

Oft ist Enttäuschung vorprogrammiert. Meistens will einer von beiden mehr und beim Reality-Check platzt dann manchmal die rosa Seifenblase und man stellt fest, dass es doch nicht passt. Auch kann es den Trennungsprozess verlangsamen, und der Sex kann zur Folge haben, dass man sich schwerer auf jemand neuen einlassen kann. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Was sollte man beim Sex mit dem Ex beachten?

Es sollte Transparenz herrschen. Man muss von Anfang an klar kommunizieren, ob es sich dabei um einen Neuversuch oder nur um Sex und Spass handelt. Auch wenn es schwerfällt, sollten dabei auch Gefühle offen ausgesprochen werden, sonst wird mindestens einer am Ende verletzt. Zudem sollte man nicht spielen, sondern auf die Gefühle seines Gegenübers Rücksicht nehmen. Andrea Burri ist Paar- und Sexualtherapeutin.

Männer verschweigen Anzahl von Sexpartnerinnen

Nicht alle stehen offen zur Zahl ihrer Sexpartner. Rund 33 Prozent der Befragten verraten ihrem festen Partner nicht, mit wie vielen Menschen sie schon das Bett geteilt haben. Vor allem die Männer hüllen sich in Schweigen (36 Prozent). Wie die Umfrage zeigt, geht man bis zum 35. Lebensjahr noch relativ offen mit der Anzahl der Sexualpartner um. Danach schwindet die Transparenz. Bei knapp der Hälfte aller über 50-Jährigen bleibt die Zahl ein «Geheimnis».

