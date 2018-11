Sexuelle Belästigung in Psychiatrien

Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) überprüft im Auftrag des Bundes psychiatrische Kliniken. Aus den entsprechenden Rapporten geht laut «SonntagsZeitung» hervor, dass viele von ihnen Männer und Frauen nicht getrennt unterbringen.

Einige quartieren gar Minderjähirge und erwachsene Patienten zusammen ein. «Obwohl das internationale Übereinkommen zum Recht des Kindes und der Antifolter-Ausschuss des Europarates eine strikt getrennte Unterbringung vorschreiben», sagt NKVF-Geschäftsführerin Sandra Imhof. Offenbar aus gutem Grund: Beim Besuch der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in diesem Jahr habe eine Minderjährige angegeben, «von Männern auf der gleichen Station belästigt worden zu sein», sagt Imhof. Der Vorwurf habe sich gegen Mitpatienten gerichtet und sei im sexuellen Kontext gestanden.

Kein Einzelfall: In Basel gab es ein Strafverfahren wegen mutmasslicher Übergriffe auf einen 12-Jährigen in den Universitären Psychiatrischen Kliniken. Die Psychiatrischen Dienste Aargau registrierten im laufenden Jahr zwei sexuelle Übergriffe. Werner Tschan, Leiter des Basler Instituts für Psychotraumatologie, geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. «Aus therapeutischer Sicht kann die Durchmischung der Geschlechter sinnvoll sein. Aber damit öffnet man auch die Türe für sexuelle Gewalt», sagt er in der «SonntagsZeitung».

(20 Minuten)