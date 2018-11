Sind selbstgebastelte Kontrollschilder erlaubt?

Man sieht sie immer mal wieder: Autos oder Lastwagen mit Karton- oder Papierschildern, darauf mit Filzstift die Autonummer hingekritzelt. Meistens wird das Ganze hinter die Front- oder Heckscheibe geklemmt; doch es gibt auch Fälle, in denen das selbstgebastelte Nummernschild mehr oder weniger fachmännisch auf die Halterung montiert wurde.

So wie im Fall eines LKW, der letzte Woche von einem 20-Minuten-Leser fotografiert wurde. Der Halter hatte neben der handgeschriebenen Nummer auch noch den Hinweis «Hinten provisorisch» vermerkt. Nicht nur der Leser stellt sich darauf jene Frage, die wohl so manchen Verkehrsteilnehmer schon einmal beschäftigt hat: Ist das so erlaubt?

Unnötig und unzulässig

Zur Klärung muss man zwischen zwei verschiedenen Fällen unterscheiden. Fehlt nur ein Nummernschild, darf man grundsätzlich weiterfahren. Allerdings muss man den Verlust «unverzüglich dem zuständigen Strassenverkehrsamt melden», wie Rechtsdienst-Expertin Olivia Solari vom AGVS erklärt. Dies kann man auch online machen.

Das Strassenverkehrsamt erteilt einem darauf die Erlaubnis, für 30 Tage mit nur einem Kontrollschild zu fahren. Nach ungefähr 10 Tagen – das Schild könnte in dieser Zeit abgegeben werden oder auf andere Art wieder auftauchen – muss man erneut das Strassenverkehrsamt kontaktieren. Es bestellt ein neues Schild, das in der Regel innerhalb der nächsten 30 Tage eintrifft.

Ein Provisorium, also selbstgebastelte Nummernschilder aller Art, sind nicht nötig. Doch sind sie auch nicht erlaubt? Immerhin gelten in der Schweiz Normen für Kontrollschilder, ausserdem können Eigenkreationen andere Verkehrsteilnehmer ablenken oder gar verunsichern. Hier hat das Bundesamt für Strassen eine klare Regelung: «Das selbstgezeichnete Schild ist bei korrektem Vorgehen nicht nur unnötig, sondern auch unzulässig», sagt Sprecher Thomas Rohrbach.

Es sei im Fall des eingangs erwähnten Leser-Fotos «sicher gut gemeint», aber es könnte tatsächlich zu Schwierigkeiten führen. Rohrbach: «Wenn der Halter das verloren gegangene Schild korrekt gemeldet hat und die zuständige Behörde ihm die Fahrt mit bloss einem Schild gestattet, reicht das aus.»



Fahrverbot ohne Schilder

Im vorliegenden Fall könne man jedoch davon ausgehen, dass dem Halter bei einer allfälligen Kontrolle keine rechtlichen Folgen drohen. Ganz anders sieht es aber aus, wenn vorsätzlich Kontrollschilder gefälscht oder kopiert würden. Denn dies entspricht einer Straftat und wird mit entsprechenden Konsequenzen geahndet.

Auch wenn beide Schilder abgefallen oder gestohlen wurden, sind selbst gemachte Übergangsschilder nicht erlaubt. «Fehlen beide Kontrollschilder, sind unverzüglich die Polizei und das Strassenverkehrsamt zu kontaktieren», sagt Solari. Die Polizei erstellt darauf einen entsprechenden Rapport. Die verlorenen Schilder können auch nicht einfach nachbestellt werden. Sie müssen im automatisierten Polizeifahndungssystem Ripol ausgeschrieben werden. Darauf muss unverzüglich eine neue Nummer zugeteilt werden, die alten Schilder werden gesperrt.

Die Ripol-Ausschreibung hat den Zweck einer Sachfahndung. Sie schützt den Versicherer vor Schadensforderungen und bewahrt den betroffenen Halter vor Strafverfahren wegen Verkehrsdelikten, die mit Fahrzeugen mit den vermissten Schildern begangen wurden. Die Ripol-Sperrung der Schilder beträgt bei Verlust fünf, bei Diebstahl bis zu zehn Jahre.



