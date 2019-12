So antwortet die chinesische Botschaft

In der Ausgabe von Donnerstag sagte die Uigurin Rizwana Ilham, dass China sie auch hier in der Schweiz überwache. Hier geht es zum Video.



20 Minuten hat die chinesische Botschaft in Bern mit folgenden elf Fragen konfrontiert. 1. Berichten zufolge werden in China in Lagern Uiguren umerzogen. Sie müssten ihre Religion, ihre Kultur und ihre Sprache aufgeben.

Was sagen Sie dazu? 2. In den Umerziehungslagern leben die Leute unter strengster Überwachung und werden sogar gezüchtigt.

Stimmt das? 3. Wie viele Uiguren sind in diesen Lagern? 4. Sind alle freiwillig in diesen Lagern? 5. Wie viele Lager gibt es in China? 6. Ganz konkret: Gehört die uigurische Kultur zu China?

Ja oder Nein? 7. Sind Uiguren in der Schweiz vor jeglicher Überwachung von chinesischen Institutionen sicher? 8. Laut Aussagen von im Ausland lebenden Uiguren wird der Kontakt zu ihren Angehörigen in Xinjiang von der chinesischen Regierung verunmöglicht.

Warum ist das so? 9. Was sagen Sie zu Berichten, dass Han-chinesische Arbeiter in uigurischen Familien Kontrollen machen, ob Chinesisch gesprochen wird? Ausserdem sollen Uiguren gezwungen werden, Schweinefleisch zu essen und Alkohol zu trinken.

Was sagen Sie dazu? 10. Werden Uiguren Belohnungen angeboten, damit sie Verwandte und Bekannte im Ausland zu einer Rückkehr nach China bewegen? 11. Von Uiguren in China werden laut Menschenrechts-Organisationen Stimm- oder DNA-Proben unter Zwang genommen. Auch Überwachungs-Apps mit detaillierten Angaben zu einer Person sowie Gesichtserkennungssysteme werden eingesetzt.

Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?



Dies ist die gekürzte Antwort der chinesischen Botschaft:

«(...) Offen und ehrlich gesagt, einige der von Ihnen gestellten Fragen entbehren jeglicher Grundlage, manche von ihnen sind sogar ziemlich absurd. Aber wir würden gern unseren Standpunkt mit Daten und Fakten nochmals klären. (...)

Die Antworten sind wie folgt:

In China gibt es gar kein «Flüchtlingslager» oder KZ-ähnliches «Umerziehungslager». Solche Bezeichnungen sind Verleumdungen und Diffamierungen gegen die in Xinjiang eingerichteten Ausbildungszentren. Dass manche Leute behaupten, Uiguren seien massenhaft dort interniert, widerspricht der Wahrheit. Es gibt nun einige wenige Länder und Medien, die hinterlistig die Tatsachen verdrehen und uns in Verruf zu bringen versuchen.

In meiner vorherigen E-Mail habe ich bereits erwähnt, dass sich Xinjiang wegen der geographischen Lage (im abgelegenen Westen Chinas) immer noch in einem wirtschaftlich relativ rückständigen Zustand befindet und das Bildungsniveau der Bevölkerung niedrig liegt, was dazu führt, dass viele Menschen dort die Amtssprache Mandarin nicht ausreichend beherrschen.

Des Weiteren fehlt es ihnen normalerweise an den grundlegenden Kenntnissen über Gesetze. Infolgedessen können sie sich kaum berufliche Qualifikationen aneignen, so dass es schwierig für sie ist, eine Arbeitsstelle zu finden, was wiederum ihre Manipulation durch extremistische Ideen begünstigt.

Angesichts dessen hat die Regierung in Xinjiang der gesetzlichen Vorlage entsprechend Schulungs- und Ausbildungszentren eingerichtet, um Jugendliche beim Erlernen von Sprachen und bei der Ausbildung von beruflichen Fertigkeiten zu unterstützen, damit sie mit ihrer Qualifikation einen festen Arbeitsplatz finden können.

Auf diese präventive Art und Weise wird dem Terrorismus der Nährboden entzogen und eliminiert, die vom Extremismus manipulierten Jugendlichen werden auch gerettet. Solche Ausbildungszentren basieren auf dem Prinzip der Offenheit, und die Schüler dürfen kommen und gehen, wie sie möchten.

(...) Solche Massnahmen werden den grundlegenden Interessen der Bevölkerung gerecht und finden daher Zustimmung und Unterstützung bei allen Völkern in Xinjiang. (...)

(...) Im Fokus stehen das Erlernen der Amtssprache, die Einführung ins Rechtssystem und das Training in beruflichen Fähigkeiten etc. Je nach Bedarf können die Ausbildungskurse kurz oder lang dauern.

Bezüglich Ihrer Frage über die Religion: Es steht eindeutig in chinesischen Gesetzen, dass Bürgerinnen und Bürger Religionsfreiheit haben. (...). Jegliche Zwangsversuche sind illegal.

(...)

Bezüglich der Frage über die Kultur: In China leben 56 ethnische Gruppen, abgesehen vom Han-Volk sind alle anderen 55 (nach der Bevölkerungszahl) Minderheiten. Die chinesische Regierung hat nie von ihnen verlangt, dass sie ihren Glauben, ihre kulturellen Traditionen und Sprachen aufgeben sollen. Im Gegenteil bemüht sich die Regierung immer stärker, die Traditionen, Religionen, Kulturen und Sprachen der ethnischen Gruppen zu beschützen, um die kulturelle Vielfalt Chinas zu bewahren. (...)

In der Verfassung der Volksrepublik China und im Gesetz der Volksrepublik China über regionale Autonomie wird eindeutig festgehalten, dass alle ethnischen Gruppen das Recht haben, ihre eigenen Sprachen und Schriften zu verwenden und zu entwickeln. (...)

(...) In der jährlich stattfindenden, landesweit einheitlichen Aufnahmeprüfung für allgemeine Hochschulen, bekannt als Gao Kao, werden Prüfungsmaterialien in Xinjiang in fünf Sprachen erstellt, nämlich Chinesisch, Uigurisch, Kasachisch, Kirgisisch und Mongolisch. (...)Die Zeitung «Xinjiang Daily» wird in Chinesisch, Uigurisch, Kasachisch und Mongolisch veröffentlicht.

Das Mail endet mit demselben Vorwurf wie zu Beginn:

Die übrigen Fragen, die Sie gestellt haben, entbehren aller Daten und Fakten, und manche von ihnen sind sogar ziemlich absurd.»

