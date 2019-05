So extrem spielt das Wetter in der Schweiz

Der Schneefall vom Wochenende hat auf den Strassen zu Unfällen geführt – und diverse Rekorde gebrochen: Gemäss Meteonews fiel an den offiziellen Messstationen in Bern und St. Gallen im Mai noch nie so viel Schnee so spät im Frühling.

Die Schneefallgrenze fiel teils auf 500 Meter über Meer. Während in den vergangenen Jahren zu dieser Zeit der Frühling unübersehbar Einzug gehalten hatte, war das Land dieses Wochenende vielerorts in Schnee gehüllt. Im Video sehen Sie, wie es am Sonntag an bekannten Orten aussah – und wie sich dort die Aussicht exakt ein Jahr zuvor präsentierte.

Neben dem späten Schneefall gibt es immer wieder extreme Wetterereignisse, wie Daten von Meteonews und Meteo Schweiz zeigen:

Spätester Hitzetag

Nicht nur die Kälte bricht derzeit Rekorde: Vor kurzem, nämlich am 24. Oktober 2018, wurde in Locarno der späteste Hitzetag bisher gemessen. 30,1 Grad Celsius zeigte das Thermometer laut Meteonews an. Der bisherige Rekordhalter des spätesten Hitzetags wurde damit um fast einen Monat übertroffen.

Wärmster Wintertag

Es ist noch nicht lange her, da machten nicht späte Schneefälle, sondern hohe Temperaturen im Winter Schlagzeilen: Der 28. Februar 2019 war laut Meteonews in verschiedenen Orten der bisher wärmste Tag im Februar. 18,6 Grad Celsius wurden in Neuenburg gemessen.

Die höchste Temperatur

Wärmer wurde es noch nie in der Schweiz: Am 11. August 2003 wurden in Grono GR 41,5 Grad Celsius registriert. Der Sommer 2003 zeichnete sich durch eine Hitzewelle aus, der laut Schätzungen 70'000 Menschen in Europa zum Opfer fielen. Die Hitzewelle gilt als eine der schwersten Naturkatastrophen Europas.

Die tiefste Temperatur

Den Minusrekord hält der Kältepol der Schweiz: -41,8 Grad Celsius mass Meteo Schweiz am 12. Januar 1987 in La Brévine. Weil der Ort in einem abgeschlossenen Tal liegt, bilden sich dort häufig Kaltluftseen.

Höchste Niederschlagsmenge

Die höchste Regenmenge innerhalb eines Tages wurde am 26. August 1935 in Camedo TI gemessen. 455 Millimeter fielen dann auf den Boden – etwa ein Viertel der üblichen jährlichen Niederschlagsmenge in der Südschweiz.

Grösste Schneehöhe

8,16 Meter hoch lag der Schnee im April 1999 auf dem Säntis – laut Meteo Schweiz wurden nie mehr höhere Mengen gemessen. Der «Lawinenwinter 1999» war einer der schneereichsten und fatalsten in der Schweiz. 17 Menschen wurden durch Lawinen getötet. Zwölf Menschen starben alleine am 21. Februar in Evolène VS unter Lawinen.

Höchste Windgeschwindigkeit

Der Sturm Lothar am 26. Dezember 1999 brachte es auf Windgeschwindigkeiten von 249 Kilometer pro Stunde auf dem Jungfraujoch. 14 Menschen starben in der Schweiz an den Folgen des Sturms. Noch heftiger war allerdings Orkan Vivian am 27. Februar 1990: Die Böenspitzen erreichten laut Meteo Schweiz auf dem Grossen St. Bernhard Geschwindigkeiten von 268 Kilometer pro Stunde.

