«Einen Blitz-Einschlag vergisst ein Pilot nie»

Zwei Flüge der Swiss, einer nach Amsterdam und einer nach Lissabon, sind am Dienstag von einem Blitz getroffen worden und mussten an den Flughafen Zürich zurückkehren. Die Passagiere wurden umgebucht. Der ehemalige Pilot Olav Brunner sagt, ob sich Passagiere Sorgen machen müssen und wie der Einschlag aus dem Cockpit aussieht.

Olav Brunner

Olav Brunner ist ehemaliger Swissair-Pilot und Aviatik-Experte und arbeitet heute als Journalist. Olav Brunner ist ehemaliger Swissair-Pilot und Aviatik-Experte und arbeitet heute als Journalist.

Herr Brunner, Sie waren selbst lange Pilot. Haben Sie je einen Blitzeinschlag erlebt?

Ja, sogar drei Mal. Die hatten überhaupt keine Folgen, ich konnte alle Flüge normal beenden. Aber es ist ein Erlebnis, das man nie mehr vergisst.

Wie sieht ein Blitzeinschlag aus dem Cockpit aus?

Ein Blitz ist in die Bordwand rein. Da erschrickt man wahnsinnig. Der Blitz kommt buchstäblich aus dem heiteren Himmel, man kann das nicht voraussehen. Es gibt einen riesigen Knall, der in der ganzen Kabine zu hören ist. Hinzu kommt das grelle Licht.

Wieso werden Gewitterzellen nicht einfach umflogen?

Natürlich gibt es in der Nähe von Gewittern Blitze. Doch wo ein Blitz genau einschlägt, kann man nie voraussehen, auch mit Technologien wie Radar nicht. Das lässt sich schlicht nicht beeinflussen.

Was richtet ein Blitz an einem Flugzeug an?

Der Blitz kann nicht in die Kabine. Möglich ist, dass etwa eine Antenne abgerissen wird, aber diese sind sowieso doppelt vorhanden. Eventuell könnte es sein, dass das Magnetfeld die Elektronik beeinflusst, aber auch diese Systeme sind doppelt vorhanden. Hinzu kommt, dass die meisten Flugzeuge an den Flügeln mit einer Art Blitzableiter ausgerüstet sind.

Wie geht man als Pilot nach einem Blitzeinschlag vor?

Man checkt die Systeme und schaut, ob die Instrumente, der Funk und so weiter funktionieren. Dann informiert man die Passagiere.

Muss ich als Passagier etwas beachten?

Nein. Einem Passagier passiert bei einem Blitzschlag ganz sicher nichts, so dramatisch das Ereignis auch sein mag.

Wie Travelnews.ch berichtet, kam es bisher einmal zu einem Absturz wegen eines Blitzeinschlags. 1967 stürzte demnach ein Flugzeug ab, als ein Lichtbogenüberschlag die Dämpfe im Tank entzündete. Moderne Flugzeuge müssten Blitzsicherheits-Zertifizierungstests durchlaufen. «Es sollte nicht mehr passieren als ein kleines Zittern und ein kleines Bumm», so das Portal.

