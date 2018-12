So leicht übersieht man Fussgänger im Dunkeln

Am Dienstagabend wurde eine Schülerin in Oensingen SO von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt. Der Fahrer übersah sie auf dem Fussgängerstreifen. Einen Tag später erlag eine 69-jährige Frau ihren Verletzungen, weil sie beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst wurde. Auch am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Unfall auf einem Zebrastreifen. Es war der zweite in weniger als 24 Stunden in Wohlen AG. In den letzten zwei Wochen gab es mindestens 20 Unfälle auf einem Zebrastreifen.

Umfrage Wie verhalten Sie sich am Fussgängerstreifen? Ich warte, bis das Auto stillsteht, und suche Blickkontakt.

Ich laufe schnell über die Strasse und suche keinen Blickkontakt mit dem Fahrer.

Ich mache mit sichtbaren Kleidern oder Licht auf mich aufmerksam.

Bei diesen Verhältnissen bin ich nicht zu Fuss unterwegs.

Ich weiss nicht.

Nacht, Nebel und Nässe seien die grössten Risikofaktoren, sagt Willi Wismer, Präsident des Zürcher Fahrlehrer Verbands. Er appelliert an die Aufmerksamkeit: «Die Verkehrsteilnehmer sollten mehr aufeinander achten und dem Strassenverkehr mehr Aufmerksamkeit schenken.» Ausserdem sei es wichtig, dass sich die Fussgänger erkennbar machten und nicht immer schwarze Kleidung trügen.

20 Minuten hat Wismer im Auto in der Abenddämmerung begleitet. Was Fussgänger und Fahrer beachten sollten, erfährst du im Video oben.