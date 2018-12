So gefährlich war die Autobahn in der Nacht

Eingedrückte Front, kaputte vordere Sitzreihen: Nach dem Unfall auf der A3 bei Zürich war der Flixbus-Reisecar komplett demoliert. Eine Frau kam beim Unglück ums Leben, 44 Menschen wurden verletzt. Nun stellt sich die Frage, ob das Unglück hätte verhindert werden können. Weshalb war die Strasse nicht vom Schnee befreit? Und ist der Unglücksort ein Unfall-Hotspot?

Laut Augenzeugen war die Fahrbahn der A3 zum Unfallzeitpunkt schneebedeckt und rutschig. «Bei so starkem Schneefall wie heute früh muss man immer damit rechnen», sagt Dominik Bonderer vom Strasseninspektorat des Kantons Zürich. Der Winterdienst unterhalte 1350 km Kantonsstrassen und 320 km Autobahnen im Kanton. Daher sei es gar nicht möglich, dass alle Strassen stets schwarz geräumt seien.

Reisecar verunfallt bei Zürich – mehrere Verletzte

Bereits um 0.30 Uhr sei begonnen worden, sämtliche Autobahnen und exponierte Stellen präventiv zu salzen. Auch die betreffende Autobahnbrücke wurde zweimal gesalzen. Als der Schneefall um 2 Uhr nachts einsetzte, rückte ein Grossaufgebot aus: 230 Fahrzeuge und 250 Personen waren laut Bonderer im Einsatz. Für ihn ist klar: Bei solchen Verhältnissen liege die Verantwortung bei den Fahrzeuglenkern. «Sie müssen Geschwindigkeit und Fahrweise an die Sicht- und Strassenverhältnisse anpassen.»

Polizei und Rettung brauchen Brücken-Stummel

Die Signalisation bei der Sihlhochstrasse ist eher dürftig. Auf die Tatsache, dass die Autobahn dort zu Ende ist, wird nicht speziell hingewiesen. Die Fahrspur biegt zwar früh genug rechts ab, bei schneebedeckter Strasse ist das für Auswärtige aber schwierig zu erkennen. Und wer bei der Ausfahrt links auf den Pannenstreifen gerät, kollidiert bald mit der Mauer. Nicht zum ersten Mal krachte es beim Autobahn-Stummel auf der Sihlhochstrasse so heftig. Ende Februar 2016 wich ein LKW-Fahrer an gleicher Stelle wegen eines Staus nach links aus und fuhr auf den Brücken-Stummel. Dort durchbrach er die Mauer und stürzte mit seinem Fahrzeug in die Sihl. Der Chauffeur erlitt schwere Beinverletzungen, überlebte das Unglück aber.

Als Folge dieses Unfalls installierte das Bundesamt für Strassen (Astra) Betonelemente als provisorisches Rückhaltesystem. Diese stehen laut Astra noch heute. «Es wurden mobile Elemente in zwei schrägen Reihen platziert», sagt Benno Schmid vom Astra. Doch sie stünden bei der Ausfahrt – und verriegeln die Zufahrt auf den Brücken-Stummel nicht. Grund: «Dieser Stumpf wird von Polizei und Rettungskräften genutzt – als Materiallager, Wendeplatz bei Unfällen oder zum Abstellen von Unfallwagen», so Schmid. Das Absperren des Brücken-Stummels sei nicht sinnvoll. Die Sperren müssten immer wieder neu auf- und abgebaut werden.

Dass die besagte Stelle ein Sicherheitsrisiko für Verkehrsteilnehmer darstellt, glaubt Stefan Oberlin, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, nicht. Es gebe dort verhältnismässig wenige Unfälle, betonte er bereits 2016. «Seit 1974 ist die Streckenführung dieselbe, täglich passieren mehrere Tausend Autos das Brückenende.» In den letzten 28 Jahren ereigneten sich vier schwerwiegende Unfälle an besagter Stelle.

(rol)