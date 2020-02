So geniessen Kinder den schulfreien Tag

Der Wintersturm Sabine fegt am Montag über die Schweiz. Einige Schulen öffnen deshalb erst gar nicht zum Unterricht oder die Eltern behalten ihre Kinder aus Sicherheitsgründen zu Hause.

Umfrage Hatten Sie wegen des Sturms Angst, das Haus zu verlassen? Ja, das war schon heftig.

Nein, so schlimm war es gar nicht.

Ich musste das Haus zum Glück gar nicht verlassen.

Zu den Kindern, die wegen des Sturms nicht in die Schule gehen, gehört auch Severin aus Luzern. Er hat gemischte Gefühle: «Ich finde es cool, dass ich daheimbleiben und spielen darf. Aber ich bin auch traurig, dass ich heute mein Schulprojekt über Katzen nicht präsentieren kann.»

Doch der 12-Jährige hat ein Alternativprogramm bereit: «Ich spiele mit meinem vierjährigen Bruder Oliver das Bus-Spiel. Wir sind beide Busse und fahren Passagiere herum. Danach wollen wir mit den Dinosauriern spielen.» Laut der Mutter der Brüder soll die Bildung trotz schulfreiem Tag nicht zu kurz kommen: «Ich will mit ihnen Wissen über Klima und Wetter vermitteln und ihnen erklären, warum gewisse Stürme gefährlich werden können.»

Auch im Kanton Zürich wütet der Sturm. Die Mutter von Julia (11) behält ihre Tochter zu Hause und macht selbst Homeoffice. «Wir wohnen an einem Hügel, wo es so stark windet, dass auch mal eine Lounge durch die Gegend fliegt. Der Schulweg ist mir so definitiv zu gefährlich.»

Traurig wegen Fasnachtskostüm

Julia und ihre Freundin Erona (10) finden es gut, dass sie nicht in die Schule gehen müssen. «Wir hätten Angst gehabt, da auf unserem Schulweg viele Bäume sind.» Nach draussen gehen wollen die beiden nicht mehr, langweilig wird es ihnen trotzdem nicht: «Wir spielen mit dem Playmobil-Schloss. Vorher haben wir Zuckerwatte gemacht, heute Nachmittag wollen wir noch Kuchen backen.» Das macht Julia und Erona Spass, sie haben auch Respekt davor, den Schulstoff nachzuarbeiten.

Die Zürcherin Emma* (12) ist froh, dass sie nicht in die Schule gehen muss: «Ich konnte ausschlafen, das finde ich sehr toll. Ich fahre mit dem Velo in die Schule und hätte dann Angst gehabt, dass Bäume umkippen.» Momentan sei sie am Handy und unterhalte sich mit ihrer Schwester. Danach wolle sie noch einen Spaziergang mit dem Hund machen und für Prüfungen lernen.

Doch nicht alle Kinder sind erfreut über den schulfreien Tag. Kerim (4) aus dem Kanton Baselland ist traurig, weil er nicht in den Kindergarten gehen kann. Seine Mutter sagt: «Er will unbedingt sein Zwergenkostüm für die Fasnacht fertig basteln und ist jetzt in Sorge, dass er es nicht mehr rechtzeitig schafft.» Er spiele jetzt mit seiner kleinen Schwester und hoffe, dass er morgen wieder basteln könne.

*Name geändert



(les)