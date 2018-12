So fährst du sicher durch den Winter

Jedes Jahr ereignen sich in der kalten Jahreszeit besonders viele Unfälle. Die meisten davon sind auf Glatteis oder Schnee zurückzuführen. Nicht, dass diese Erkenntnis neu wäre. Gerade deshalb ist es jedoch erstaunlich, wie oft die grundlegendsten Regeln beim Autofahren im Winter missachtet werden. Folgendes sollte beachtet werden:

Nur keine Panik

Respekt vor winterlichen Bedingungen ist in jedem Fall angebracht. Fehl am Platz hingegen ist Panik: Wer Angst hat, sollte lieber nicht ins Auto steigen. Das führt zu einer Fahrweise, die nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere gefährlich ist.

Weg mit dem Schnee

Schneebedeckte Autos sind ein No-go. Sogenannte Iglufahrer riskieren eine hohe Busse, denn sie gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer. Das vollständige Freischaufeln des Fahrzeugs von Schnee und Eis ist sicherheitstechnisch ein absolutes Muss. Wer das nicht macht, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Sogar zum Entzug des Führerausweises kann es führen.

Ausziehen für mehr Sicherheit

Klar: Warme Kleidung muss im Winter sein. Doch im Auto drin gehören dicke Winterjacken ausgezogen. Der Grund: Bei einem Unfall hat der Sicherheitsgurt sonst zu wenig Spielraum. Nicht vergessen: Schuhe gut abklopfen – Schnee und Eis machen die Pedale rutschig.

Die richtige Wahl der Reifen

Bei Temperaturen unter 8 Grad sind Winterreifen Pflicht. Ganzjahresreifen sind hingegen keine gute Idee: Bei Schnee und Eis sorgen sie für eine geringere Stabilität, ein schlechteres Handling und lange Bremswege. Je nach Reiseziel sollten auch Schneeketten nicht fehlen.

Frostschutz, Silikon und Öl

Für eine klare Sicht empfiehlt sich, Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage beizumischen. So vereisen die Düsen nicht, und die Scheiben lassen sich immer gut frei wischen. Bei älteren Autos kann es eine gute Idee sein, die Türschlösser im Winter zu ölen, damit sie über Nacht nicht einfrieren. Silikonfett auf Dichtungen verhindert zudem, dass Türen festfrieren.



Abstand halten, Tempo reduzieren

Im Winter sind Vernunft und Umsicht die besten Begleiter. Will heissen: Das Tempo reduzieren, Abstand halten, vorausschauend fahren und früh bremsen. Weil der Bremsweg auf Schnee zwischen 4- und 16-mal länger sein kann als sonst, sollte man doppelt bis viermal so viel Abstand halten wie bei normalen Strassenverhältnissen. Raser und Drängler sind nicht nur nervig, sondern bei widrigen Bedingungen auch besonders gefährlich.

Mit Gefühl gehts besser

Ruckartige Lenkmanöver, abrupte Beschleunigungen oder Bremsmanöver sollte man im Winter tunlichst unterlassen. Bei Glätte reagiert das Fahrzeug zudem deutlich langsamer auf Lenkimpulse. Autos mit Frontantrieb sind auf Schnee generell im Vorteil. Heckantriebler brechen leichter aus. Allrad hilft vor allem beim Anfahren.

Ruhig Blut bewahren

Wenn man ins Rutschen kommt, gilt vor allem eins: ruhig Blut bewahren. Das ist einfacher gesagt als getan. Frühes und schnelles, aber nicht hektisches Gegenlenken stabilisiert das Fahrzeug. Sollte man dennoch in eine Drehung geraten, gilt: hart auf die Bremsen stehen, auskuppeln und warten, bis das Fahrzeug steht. Generell sind ein ruhiger Fuss und ein kühler Kopf das beste Mittel gegen ungewollte Rutschpartien im Schnee.

Die richtige Spur finden

Schleichwege und Nebenstrassen sind im Winter keine gute Idee. Auf viel befahrenen Strassen ist der Winterdienst im Gegensatz zu Quartierstrassen schon früh unterwegs. Generell gilt: genug Zeit einplanen. Wer entspannt ist, fährt sicherer. Auch im Schnee.

