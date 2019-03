So erschnorren sich Leser den Netflix-Zugang

Dem Streaming-Anbieter Netflix entgehen jeden Monat fast 200 Millionen Franken, weil einer von fünf Nutzern nicht für seinen Netflix-Zugang bezahlt. Das berichtet der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf eine aktuelle Studie. Das entspricht insgesamt 24 Millionen Menschen weltweit, die ihre Filme und Serien über das Netflix-Konto eines Kollegen oder Bekannten schauen. Doch Netflix stört das nicht, wie der Firmenchef sagt.

Viele Leser bezahlen ebenfalls nicht für ihren Netflix-Konsum. So gehen sie vor:

Bouchra B. (18), aus Zürich

Mein Netflix-Account mit fünf Profilen wird gesamthaft von zehn Leuten genutzt. Die Kinder schauen Netflix am Nachmittag, wenn wir Erwachsene arbeiten. Zwischen uns Erwachsenen gibt es solche, die bereits um 19 Uhr Netflix schauen und solche, die erst gegen 22 Uhr dazu kommen. So passt alles prima. Alle können den Dienst nutzen. Falls man mal ausweichen muss, kann man sich auf einem Account eines Freundes anmelden. Ich finde es nicht schlimm, wenn mehrere Leute ein Netflix-Konto nutzen. Das macht jeder so.

Benjamin Macdonald (26), aus Bern

Ich nutze einen geteilten Account. Das Log-in hatte schon mal die Runde im erweiterten Bekanntenkreis gemacht. Dies bemerkte man an den häufigeren Fehlermeldungen: «Es sind schon 4 Leute am Schauen. Bitte habe Geduld, bis einer damit aufhört», hiess es jeweils. Irgendwann haben wir festgestellt, dass jemand das Passwort und die E-Mail-Adresse des Accounts geändert hatte. Ich konnte die Kontrolle über das Konto glücklicherweise zurückerlangen. Da vorher die Log-ins nicht kontrolliert vergeben wurden, erstellte ich diesmal eine Liste und sogar «AGBs». Ich behalte mir nun vor, die Log-in-Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Sandra Keller (25), aus Eichberg SG

Zu Weihnachten habe ich das alte Apple TV meines Göttis samt Gratis-Netflixzugang über seinen Account erhalten. Jetzt sind mich eingerechnet drei Personen «Netflix-Parasiten» bei ihm. Er hat das grösste Abo, das viele Zugänge gleichzeitig erlaubt. Wir zahlen nichts. Zum Ausgleich schenke ich ihm zu Weihnachten dann einfach einen Gutschein für Netflix. So habe ich auch was davon. Es stört mich nicht, dass mehrere Leute einen Account nutzen. Bei uns bleibt es ja auch nur in der Familie.



