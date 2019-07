So lacht das Netz über die Patrouille Suisse

Die Patrouille Suisse irrte am Samstag zum falschen Dorf. Im Rahmen der Gedenkfeier zum 100. Todestag von Oskar Bider hätte sie über Langenbruck BL eine Flugshow abhalten sollen. Anstelle von Langenbruck führte die Fliegerstaffel den Überflug über dem Nachbarort Mümliswil-Ramiswil durch.

Sogar deutsche und österreichische Medien berichteten darüber. Unter anderem griffen die «Rheinische Post», «orf.at» und der «Spiegel» das Thema auf. Und auch auf Twitter sorgt der Irrflug der Patrouille Suisse für Spott und Gelächter. So heisst es in einem Tweet: «Laut eigener Aussage ‹Teil der besten Armee der Welt›. Da möchte ich den anderen Teil nicht sehen.»

Laut eigener Aussage "Teil der besten Armee der Welt" Da möchte ich den anderen Teil nicht sehen 🤣🤣🤣🤣🤣 #Armutszeugnis #Navifailed #PatrouilleSuissehttps://t.co/LRKza3KOuz — 🏈 ᴸᴬᴳᴱᴿᴮᴱᴱᴿ 🍺⚠️ (@lagerbeer77) 7. Juli 2019

In diesem Tweet glaubt man zu wissen, was am Samstag falsch gelaufen ist: «Ich glaube, da hat der Pilot das Landkärtli falsch rum gehalten.»

Die Patrouille Suisse hat sich verflogen. Ich glaube da hat der Pilot das Landkärtli falschrum gehalten.https://t.co/VS2iNzZOfR — Dᥱr Söᥒkᥱ (@meerdimensional) 7. Juli 2019

«Also Schweizer Präzision können sie», spottet ein Twitter-User.

😂 also schweizer Präzision können sie!

Verpeilt: Patrouille Suisse fliegt Show über falschem Ort - Blick https://t.co/Vtg28eph7c — 🦋 Rillana64 (@rillana64) 7. Juli 2019

Andere finden es einfach nur peinlich: «Die beste Armee der Welt findet nicht mal den richtigen Ort für die Flugshow.» Und es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Spendenaktion stattfinden soll: «Sammeln für GPS für unsere Flieger?»

Wie peinlich ist das denn! https://t.co/4bd6kBvoOp — Jeannette Röthlisberger (@schannett) 7. Juli 2019

Die beste Armee der Welt findet nicht mal den richtigen Ort für die Flugshow :-) https://t.co/TYdTNHS18L — Dominik Haitz (@dominikhaitz) 7. Juli 2019

Im Kriegsfall nicht nur peinlich! Sammeln für GPS für unsere Flieger? https://t.co/FEOo4qAwTE — Christina Friedli (@CoachingPraxis) 7. Juli 2019

Diese Person hofft einfach nur, dass sie im Ernstfall niemanden verteidigen müssen.

Oje, hoffentlich müssen die nie uns verteidigen 😂😂😂😂

Beide orte sind bei mir in der nähe.

Patrouille Suisse fliegt Show über falschem Ort https://t.co/sbIX5Ap73N — René Schneeberger (@renenettweet) 7. Juli 2019

(mon)