Der Klimaschutz endet bei der Ferienplanung

Am Samstag finden in der Schweiz in verschiedensten Städten erneut Demonstrationen für den Klimaschutz statt. Mit Blick auf die Statistiken der Fluggesellschaften lässt sich aber erkennen, dass der Gedanke an den Umweltschutz rasch verflogen ist, wenn es um Ferien wie beispielsweise einen Kurztrip über Ostern geht.

Die Fluggesellschaft Swiss hat in diesem Jahr gleich viele Flüge über die Osterzeit verkauft, wie in den vergangenen Jahren, wie SRF schreibt. Ähnlich sieht es bei anderen Fluggesellschaften wie beispielsweise Easyjet aus. Diese hat auch das Reisebüro Tui Schweiz beobachtet. Auf die Ferienbuchung habe die Klimadiskussion noch keine Einwirkung.

Nur ein Prozent aller Flüge wird kompensiert

Darüber hinaus werden nur rund ein Prozent aller Flugreisenden, die in der Schweiz gebucht werden, kompensiert, wie die Stiftung Myclimate angibt. Das Geld solcher Kompensationen wird in Projekte für Klimaschutz investiert.

Besser würde dies wohl funktionieren, wenn der Flug direkt bei der Fluggesellschaft oder dem Ferienanbieter kompensiert werden könnte, heisst es im Bericht weiter. Dazu gehen mittlerweile immer mehr Unternehmen über. Dies hat den Vorteil, dass die Reisenden nicht mühsam eine andere Internetseite öffnen und all ihre Daten mehrfach eingeben müssen, sondern dies direkt beim Buchen des Fluges möglich ist.

(doz)