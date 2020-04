So lernst du am besten Fremdsprachen-Voci

Nach gut anderthalb Monaten Lockdown sind für viele immer noch Frühlingsferien. Doch was soll man mit der vielen Freizeit anstellen, wenn man dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zufolge zu Hause bleiben soll?

Lehrer Sam hat sich für seine Ferien vorgenommen, Albanisch zu lernen. Wie es ihm dabei ergeht, erfährst du im Video. Ausserdem zeigt dir Sam, wie du am besten Fremdsprachen-Voci übst.

Und was bringst du dir in den Ferien bei? Schreib unserem Lehrer, was es ist und wie es dir dabei geht:



(pst)