So wollen unsere Nachbarn den Lockdown beenden

Heute Donnerstag will der Bundesrat über seine Exit-Pläne informieren. Erste Details sind schon durchgesickert. Dem Vernehmen nach sollen in der Schweiz ab dem 27. April Coiffeure und Physiotherapeuten sowie Gartencenter und Gärtnereien wieder öffnen. Allerdings seien Präventionsmassnahmen wie in Supermärkten geplant.

Umfrage Haben Sie Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus? Nein, ich schütze mich so gut ich kann.

Ja, eine Ansteckung ist immer möglich.

Weiss nicht.

Ich hatte das Virus schon und sollte jetzt doch immun sein.

Ab dem 11. Mai soll laut dem «Tages-Anzeiger» ein Teil der Schulen wieder öffnen. Anschliessend seien ab 8. Juni die grössten Lockerungsmassnahmen geplant, unter anderem mit Bars und Restaurants. Noch keinen Termin gebe es für Grossveranstaltungen wie Konzerte.

Ob dieser Plan kommt, gibt der Bundesrat am Nachmittag bekannt. Das Vorgehen würde sich zum Teil von jenem anderer Länder unterscheiden, wie ein Vergleich zeigt.

Österreich

Österreich kehrte am Dienstag «als erster Staat» zurück in die Normalität mit einer schrittweisen Wiederöffnung der Wirtschaft, wie Kanzler Sebastian Kurz sagte. Nach vierwöchiger Schliessung öffneten wieder Geschäfte wie Buchläden und Boutiquen sowie Baumärkte. Ab dem 1. Mai sollen alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure folgen. Im Verlauf der Woche will die österreichische Regierung weitere Lockerungen im Sportbereich und im Kulturwesen ankündigen.

Deutschland

In Deutschland sollen die Kontaktbeschränkungen bis mindestens 3. Mai gelten. Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter sollen ab Montag wieder öffnen dürfen. Schulen sollen ab 4. Mai schrittweise wieder geöffnet werden. Grossveranstaltungen wie die Spiele der Fussball-Bundesliga bleiben hingegen bis Ende August verboten.

Frankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlängerte diese Woche die Ausgangsbeschränkungen um einen Monat bis 11. Mai. Ab dann sollen Schulen und Kindergärten schrittweise wieder öffnen.

Italien

Italien wurde besonders hart vom Coronavirus getroffen. Seit Dienstag dürfen einige Geschäfte wie Bücher- und Schreibwarenläden, wieder öffnen. Die heftig betroffene Region Lombardei ist davon ausgenommen. Im Kampf gegen die steigende Zahl der Corona-Infizierten hat die Regierung in Rom entschieden, das Ausgangsverbot und Betriebsschliessungen bis zum 3. Mai zu verlängern. Im Weiteren gilt vielerorts die Tragepflicht von Schutzmasken.

