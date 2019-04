So parkieren Schweizer Diplomaten im Kosovo

20-Minuten-Leser F.G.* wurde kürzlich Zeuge davon, wie ein Mann in Pristina seinen silbernen Audi Q3 mit Diplomaten-Kennzeichen einfach auf dem Fussgängerstreifen abstellte. Ein Teil des Autos versperrte gar die Fahrspur. Laut G. gehört der Wagen zur Schweizer Botschaft.

Der Leser ist empört: «Er macht immer den gleichen Mist. Ich sehe regelmässig, dass er so in der ganzen Stadt parkiert.» Tatsächlich war der unorthodoxe Parkierstil Mitte April schon Thema in den kosovarischen Medien: So nervten sich Passanten mit Kinderwagen, weil der Offroader das Trottoir versperrte.

EDA ermahnt den Fahrer

Gelten Verkehrsregeln nicht für Schweizer Diplomaten im Ausland? Pierre-Alain Eltschinger, Sprecher des Aussendepartements (EDA) verneint das auf Anfrage von 20 Minuten: «Generell verlangt das EDA, dass sich die Angehörigen einer Vertretung und deren Familienmitglieder an die Regeln und Gesetze ihres Gaststaates halten müssen.»

Laut Eltschinger handelt sich um das Auto eines Mitglieds des diplomatischen Personals der Schweizer Botschaft: «Es wird von einem Familienmitglied gefahren. Die Botschaft hat ihn inzwischen auf das fehlerhafte Verhalten aufmerksam gemacht.»

* Name der Redaktion bekannt

(daw)