So reagiert eine Pilotin auf heftige Turbulenzen

Den Flug von Pristina nach Basel vom Sonntagabend werden die Passagiere nicht mehr vergessen. Heftige Turbulenzen führten dazu, dass sich zehn Personen verletzten, bei einem Passagier wurde gar ein Gurt ausgerissen (20 Minuten berichtete).

Caroline Frick-von Arx

Caroline Frick-von Arx ist CEO der Fly & Race Simulations GmbH in Zürich. Sie war 14 Jahre lang als Pilotin bei der Crossair und der Swiss tätig. 2013 gründete sie ihre eigene Simulator-Firma, die unter anderem einen B777- und einen F/A-18-Flugsimulator betreibt. Die Firma bietet in Zürich Flugsimulationen für flugbegeisterte Private und Gruppen, aber auch Weiterbildungen und Trainings für Piloten an.

Doch wie sieht es in so einem Moment im Cockpit aus? Wie lotsen Piloten ein Flugzeug durch Gewitter und Turbulenzen? Pilotin Caroline Frick-von Arx, die das Flugsimulationsunternehmen Fly & Race Simulations betreibt, zeigt im Video oben, wie sich heftige Wettersituationen im Cockpit anfühlen.

Die Turbulenzen im Flug von Pristina nach Basel.





