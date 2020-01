Das tun die Flughäfen gegen das Coronavirus

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus steigt. Die Lungenkrankheit raffte in China 17 Personen dahin. Es wurden zudem Fälle aus Südkorea, Thailand, Taiwan, Japan und den USA bekannt. 440 Personen sind weltweit erkrankt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO berät heute an einem Krisengipfel über das weitere Vorgehen.



Laut Experten der WHO werden vereinzelte Einschleppungen auch nach Europa immer wahrscheinlicher. Es könne somit nicht ausgeschlossen werden, dass eine erkrankte Person in die Schweiz reise.

Reisen nach China

Das BAG gibt aktuell Empfehlungen für Reisen in die Region von Wuhan ab, etwa gute persönliche Hygienemassnahmen, wie regelmässiges Händewaschen, Meiden von Fischmärkten und Märkten, an denen lebendige oder tote Tiere und Vögel gehandelt werden. Empfohlen wird kein Kontakt mit Tieren und deren Exkrementen und kein Kontakt mit Personen mit respiratorischen Symptomen. Ausserdem sollten Eier und Fleisch nur gut durchgekocht gegessen werden. (sda)

Bund wartet WHO-Entscheid ab



Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gibt sich zurückhaltend. «Wir berücksichtigen sicher die Empfehlungen der WHO und stützen uns auf diese ab, entscheiden aber selber, was für die Schweiz sinnvoll und richtig ist», sagt BAG-Sprecher Daniel Dauwalder.



Die Schweizer Flughäfen wiederum verweisen auf den Bund. «Wir sind in engem Kontakt sowohl mit dem Grenzarzt als auch mit den Spezialisten des BAG», sagt Sonja Zöchling, Sprecherin des Flughafens Zürich, zu 20 Minuten.

Flughäfen haben Notfallkonzepte parat



Die Flughäfen haben bereits eigene Notfallkonzepte in der Schublade. «Wir haben beispielsweise Tausende BAG-Formulare für die Kontaktaufnahme mit Passagieren eingelagert», heisst es beim Flughafen Zürich. Damit kann die Crew verdächtige Passagiere melden. Und die Behörden können danach Mitreisende von kranken Passagieren ausfindig machen.



«Ebenso haben wir Masken, Schutzbrillen, Handschuhe, spezielle Reinigungsmittel und Plexiglasaufsätze für Check-in-Schalter eingelagert», so Zöchling. Das Plexiglas sei bisher aber noch nie zum Einsatz gekommen.



Der Flughafen Genf gibt auf Anfrage keine Details zu seinem Notfallplan bekannt. In der aktuellen Situation ist eine Aktivierung nicht vorgesehen. «Wir haben ein Konzept für solche Gesundheitssituationen, dabei richten wir uns nach dem Bund.»

Temperatur-Scanner und Quarantäne-Bereich



In den USA und in China haben die Behörden auch sogenannte Temperatur-Scanner im Einsatz, um Risikopassagiere zu identifizieren und unter Quarantäne zu stellen. Die Installation von Scannern schliesst auch der Flughafen Zürich nicht aus. «Das müssten wir von Fall zu Fall mit dem BAG anschauen. Ein Entscheid darüber würde ebenfalls vom BAG gefällt.»

Auch die Einrichtung eines Quarantänebereichs, wie es schon bei der Ebola-Epidemie 2014 der Fall war, müsse der Bund anordnen, heisst es beim Flughafen Zürich.



«Es werden alle nötigen Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit getroffen werden», sagt Dauwalder vom BAG. Diese könnten etwa Reiseempfehlungen, Empfehlungen zum Umgang mit Patienten oder Hygienemassnahmen umfassen.

Schweiz bietet Hilfe an



Gesundheitsminister Alain Berset betonte am WEF in Davos: «Wir sind sehr gut vorbereitet.» Die Schweiz habe der WHO im Kampf gegen das Virus ihre Hilfe angeboten.



(pam)