So schützen Sie sich am besten vor Einbrechern

Durchwühlte Schubladen, fremde Schuhspuren – und viele verschwundene Wertsachen: Einbrüche lösen bei ihren Bewohnern immer einen grossen Schock aus. Sicherheitsberater und ein Ex-Einbrecher zeigen, wie man sich vor Eindringlingen am besten schützt.

113 Einbrüche pro Tag



Das Bundesamt für Statistik registriert im Jahr 2017 in der Schweiz 4,9 Einbrüche pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dies entspricht 113 Einbruch- und Einschleichdiebstählen pro Tag. Im Jahr 2012 dagegen ereigneten sich noch 202 Einbrüche pro Tag. Spitzenreiter waren im Jahr 2017 bei den Einbruchdiebstählen Zürich mit rund 5800, Waadt mit rund 4700 und Genf mit rund 3700. Wegen Einbruchdiebstahl schuldig machten sich 1000 Schweizer und 1400 Ausländer – mehrheitlich Kriminaltouristen. Personen aus dem Asylbereich machten sich in 140 Fällen wegen Einbruchdiebstahl strafbar.

Bringt es etwas, Wertsachen zu Hause zu verstecken?

Der Ex-Einbrecher Hammed Khamis, der für Securitas Alarm Einbruchsprävention macht, rät: «Finden Sie ein Versteck, das dem Einbrecher so viel Zeit wie möglich raubt.» Unkonventionelle Orte wie die Gefriertruhe eigneten sich am besten als Versteck, sagt Werner Gubser, Inhaber und Sicherheitsberater beim Spezialisten für Einbruchschutz Diagard. Auch im Badezimmer seien Wertsachen gut aufgehoben. «Dort hat es meist Tücher und Pflegeprodukte. Solche Dinge interessieren Einbrecher nicht.» Khamis erinnert sich an ein besonders cleveres Versteck: «In einem Hohlraum hinter einem Wasserfall eines Gartenteichs befand sich Bargeld in fünfstelliger Höhe.»

Wie sicher ist es, zum Beispiel den Laptop im Kleiderschrank zu verstecken?

Werner Gubser rät davon ab: «Kleiderschränke werden durchsucht und durchwühlt, weil es dort meist Schmuck und anderes hat.»

Eine Leserin sichert ihre Wertsachen in der Werkzeugkiste im Keller vor Einbrechern. Ist das schlau?

Laut Werner Gubser ist dies weniger praktisch. «Denn oft brauchen Einbrecher Werkzeug zum Einbrechen und könnten dann mühelos gleich an die Ware ihrer Begierde kommen.»

Bringt es etwas, wenn ich meine Sachen im Garten vergrabe?

«Das ist eine mögliche Methode. Nur muss man die Gegenstände dann auch wieder finden», so Werner Gubser. Markus Stauffer, Leiter von Sicheres Wohnen Schweiz, ist anderer Meinung. «So eine Variante finde ich einfach äusserst unprofessionell. Was möchte man überhaupt im Garten vergraben?» Grundsätzlich könne man sowieso davon ausgehen, dass der Einbrecher nicht draussen nach Wertsachen suche.

Haben Einbrecher eine Chance, wenn man seine wertvollsten Dinge in einem alten Heizkessel versteckt?

Nein. «Auch das ist ein Ort, an dem niemand wertvolle Gegenstände vermutet», sagt Gubser. Er stelle jedoch immer wieder fest, dass gut versteckte Wertsachen verloren gehen. «Manchmal vergessen die Leute einfach, wo sie etwas versteckt haben.» Zudem bestehe die Gefahr, dass der Heizkessel nach dem Tod der Person samt Wertsachen entsorgt werde.

Tut es eine Fake-Alarmanlage?

Nein. «Einbrecher können eine Alarmanlage einfach auf Echtheit überprüfen, indem sie einen Tennisball darauf werfen und schauen, ob ein Alarm losgeht», sagt Urs Brönnimann. Auch Geräte, die Menschenstimmen und Fernsehkonsum vortäuschen, hält er für riskant. «Die Einbrecher klingeln dann an der Tür. Öffnet nach zwei Minuten niemand, ist für sie klar, dass niemand zu Hause ist.»

Schreckt ein Hund Einbrecher ab?

Meistens sind die Hunde in Familien untergebracht und reagieren laut Markus Stauffer zurückhaltend auf Menschen. «Teilweise wissen Einbrecher auch, wie mit Hunden umzugehen ist.» Es gebe aber auch Vierbeiner, die stark signalisieren könnten, wenn der Besitzer nicht zu Hause sei, was den Einbrecher abschrecke. Urs Brönnimann macht zudem darauf aufmerksam, dass Einbrecher bei Hunden gerne zu Abwehrgeräten greifen.



Wie reagiert man am besten, wenn man einem Einbrecher zu Hause begegnet?

Die Konfrontation mit dem Einbrecher vermeiden und auf die Forderungen eingehen. Stauffer: «In diesem Moment ist der Eigenschutz wesentlich höher zu gewichten als der materielle Schutz.»

Ist man im fünften Stock sicherer als im Parterre?

In den oberen Stockwerken werden die Einbrecher laut Markus Stauffer beim Akt am wenigsten gestört. Deshalb wird dort am meisten eingebrochen. «Es gibt dabei keinen Personenverkehr, weil nur die Besitzer von oben nach unten gehen würden und niemand sonst von unten nach oben.» Die meisten Einbrüche fänden in Mehrfamilienhäusern statt, weil die Häuser zu wenig gesichert seien. «Ausserdem sind Orte beliebter, an denen man auch mehr Liegenschaften findet. «Man hat mehr Möglichkeiten und fällt weniger auf.»

Welche Beute ist besonders beliebt bei Einbrechern?

Ganz klar Bargeld und Schmuck oder Wertsachen, die in kürzester Zeit in Bargeld umgewandelt werden können. Elektronische Geräte sind laut Stauffer meistens mit einer Seriennummer versehen, was man einfach nachverfolgen kann. Auch ist ein Fernseher zum Beispiel schwieriger einzupacken.

Wie sollte man seine Wertsachen am besten sichern?

Die Spezialisten raten zu einem Bankmietfach oder anderen externen Lagerungsorten. «Ich trage meine Wertsachen aber meisten auf mir», sagt Markus Stauffer.

Soll ich einen Tresor verwenden?

Tresore halten die Sicherheitsberater für sinnvoll. «Dieser muss aber der Sicherheitsklassifizierung entsprechen und nicht mit einem Schlüssel abschliessbar sein», sagt Stauffer Ausserdem sei ein Tresor aus dem Baumarkt nicht sonderlich empfehlenswert. Gubser sagt, dass sich Bewohner oft zu billige Tresore anschaffen. «Kauft man sich einen Tresor für 200 bis 300 Franken, kann man seinen Schmuck gleich auch in einer Guetslidose verstecken.» Ein einbruchsicherer Tresor bestehe aus mehreren Metallschichten und koste mindestens 2000 Franken. «Auch die Safes in den Hotels sind vor allem sicher fürs Gemüt.»