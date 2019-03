«Bin vollrasiert – den Schmerz ist es mir wert»

Die Nachfrage eines spanischen Frauenarztes an seine 15-jährige Patientin, ob sie single sei, weil sie ihre Schambehaarung seit längerem nicht entfernt hatte, veranlasste uns dazu, einmal bei euch nachzuhaken, wie ihr es mit euren Intimzonen haltet. Drei Frauen und zwei Männer gewähren uns Einblick.

Die Vollrasierte: F. P.* (27), Büroangestellte: «Den Schmerz ist es mir wert»

«Ich kann mit meiner Schambehaarung nichts anfangen. Ich empfinde sie als unschön und unangenehm, fast schon als Fremdkörper. Ausser Kopfhaaren, Augenbrauen und Wimpern möchte ich keine Behaarung am Körper haben. Ich habe daher schon früh angefangen, mich zu rasieren, und mittlerweile epiliere ich auch, damit sie erst gar nicht kommen. Den Schmerz ist es mir wert!

Ich bin zurzeit single und eigentlich gibt es niemanden, der meine Intimzone zu sehen bekommt. Aber ich mache das ja auch für mein Wohlbefinden. Brazilian Waxing habe ich auch schon probiert, das war mir allerdings unangenehm, weil eine fremde Person es durchgeführt hat.»

Der Vollrasierte: L.A.* (34), Innenarchitekt: «Hauptsache weg»

«Hauptsache weg. Das ist hygienischer und gefällt mir und meiner Frau besser. Ausserdem ist man empfindlicher, was in gewissen Momenten definitiv besser ist. Grundsätzlich muss es aber natürlich jeder selber entscheiden. Ich persönlich brauche die Haare wirklich nicht, zudem habe ich mich an die glatte Haut gewöhnt. Frauen gefallen mir ohne Schamhaare besser, sie müssen aber nicht ganz weg sein. Am wichtigsten finde ich, dass die Intimzone gepflegt ist. »

Das sagt der Zürcher Gynäkologe Pierre Villars dazu: Insbesondere jüngere Frauen sind zum grössten Teil ganz rasiert. Früher, vor 20, 30 Jahren, war das noch anders. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Wandel der sexuellen Befreiung, aber auch den zugänglich gemachten Bildern aus der Pornoindustrie geschuldet ist.

In meiner Praxis haben etwa 9 von 10 Frauen eine Vollrasur. Viele empfinden das selber als hygienischer. Weniger Blasenentzündungen oder Scheideninfektionen haben sie deswegen aber nicht. Beim Oralsex ist es wahrscheinlich tatsächlich hygienischer, da dieser Bereich in Bezug auf Urin und Stuhlgang ja sehr exponiert ist.



Die Trimmerin: S. G.* (30), Kaufmännische Angestellte: «Ich bin eine Frau und kein Mädchen»

«Ich trage sie gepflegt und kurz. Ganz wegrasieren ist keine Option, denn dann bekomme ich Pickel und es juckt unangenehm. Ich kürze meine Schamhaare daher mit einem Trimmer so auf 1.5 Millimeter. Das funktioniert wunderbar. Ganz nackt möchte ich aber auch nicht sein, schliesslich bin ich eine Frau und kein Mädchen.

Ganz lang habe ich es aber auch nicht gern, weil es dann immer mal ziept in den Unterhosen. Landebahnen, Blitze oder ähnliche Muster mache ich aber nicht, weil mir das zu viel Arbeit ist.»

Das sagt der Gynäkologe: Die Geschmäcke sind in puncto Schambehaarung eben individuell. Einige Frauen lassen auch einen Strich oder ein Muster über dem Schamhügel stehen, wobei der Bereich der Schamlippen komplett rasiert ist.

Die Natürliche: S. H. (45), Verkäuferin: «Eine Rasur irritiert meine Haut»

«Ich habe enorm irritierte Haut, wenn ich rasiere, daher kürze ich meine Schamhaare nur mit der Schere. Wichtiger als das Aussehen ist mir, dass ich beim Velofahren keine zusätzlichen Hautirritationen bekomme. Ich finde es auch schlimm, wenn frau sich jedem Trend anschliessen muss.

Ausserdem sind Haare, egal, wo am Körper sie wachsen, nicht schlimm, sondern natürlich. Aber es sollte auch jeder selber entscheiden können, womit er sich wohlfühlt. Mein Mann rasiert sich übrigens auch nicht.»

Das sagt der Gynäkologe: Vergleichsweise wenige Frauen lassen ihr Schamhaar komplett stehen. Unhygienisch ist das in unseren Breitengeraden, wo jeder Zugang zu Bad und Dusche hat, sicher nicht. Früher galten die Haare auch als erotisches Signal.

Der Natürliche: A.T.* (33), Buchhalter: «Blank rasiert finde ich unattraktiv»

«Mir gefallen Schamhaare sehr gut, sowohl bei mir als auch bei der Frau. Ich habe mir noch nie alles wegrasiert und werde es auch in Zukunft nicht tun. Möchte hingegen auch keine Frau haben, die sich dauernd blank rasiert. Das finde ich unattraktiv. Für mich sind Schamhaare ein Attribut von Attraktivität und gehören zu meinen Vorstellungen von einem sexy erwachsenen Körper.

Wenn Leute sich ohne Schambehaarung wohler fühlen, akzeptiere ich das natürlich. Was ich nicht unterstützte, ist der gesellschaftliche Druck und diese Erwartungshaltung, sich jeden Tag glatt zu rasieren. Dieser Stress ist doch wirklich unnötig. Als unhygienisch empfinde ich weder das eine noch das andere. Man kann ja auch mit Schambehaarung unhygienisch sein.»

