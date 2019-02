So süss spielen Hund und Reh zusammen

Es ist ein rarer Moment: Statt das Reh über Stock und Stein zu jagen, will die knapp zweijährige Hündin Lilly nur spielen. Lillys Besitzer schildert uns die Situation beim Spaziergang am Weihnachtsmorgen in Allschwil BL: «Es war ein ganz normaler Spaziergang. Als Lilly das Reh sah, ist sie ihm zuerst nachgerannt. Erstaunlicherweise hielt das Reh an, und die beiden Tiere begannen sich vorsichtig anzunähern.»

«Es war ein sehr schöner Moment»

Zuerst habe er schon ein bisschen Angst gehabt, aber die beiden Tiere hätten sofort begonnen, miteinander zu spielen, so der stolze Hundebesitzer. «Man muss solche Situation ernst nehmen. Als ich dann aber sah, dass die Situation für beide Tiere ungefährlich war, begann ich zu filmen.» Es sei ein sehr schöner und einzigartiger Moment gewesen.

Eigentlich habe er auch gar nichts anderes von Lilly erwartet: «Sie ist ein sehr liebevoller Hund. Wegen ihrer Jugend ist sie auch noch sehr verspielt.» Im Frühjahr wird der Dobermann-Schäferhund-Mischling zwei Jahre alt. Diesen Geburtstag kann Lilly dann auch auf Instagram feiern, denn unter I_am_lilly_dogg können Hundefans dem Alltag der verspielten Lilly folgen.

«Solche Begegnungen sind zu verhindern»

So süss das Spiel zwischen Lilly und dem Reh ist – laut Wildhütern müssen solche Begegnungen verhindert werden. «Eine solche Situation zwischen Hund und Reh ist eine absolute Ausnahme. Die Hundehalter sind deshalb auch verpflichtet, sicherzustellen, dass es nicht dazu kommt», so Urs Büchler, Präsident des Schweizerischen Wildhüterverbands (SWHV).

In harten Wintern wie diesem kommen Wildtiere eher in die Nähe von Dörfern: «So kommt es vermehrt zu Begegnungen mit Menschen und deren Haustieren.» Da aber gerade Hunde gern vermenschlicht würden, gingen Tierhalter schnell davon aus, das Reh wisse, dass der Hund nett sei und umgekehrt. «Das ist jedoch nicht der richtige Weg», so Wildhüter Büchler.

(mm)