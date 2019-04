Der Verkehr kostet 11'000 Franken pro Kopf

In der Luft, auf der Schiene oder auf der Strasse: Der motorisierte Verkehr verursachte in der Schweiz 2015 volkswirtschaftliche Kosten in der Höhe von rund 90 Milliarden Franken. Das entsprach etwa 11'000 Franken pro Kopf der Bevölkerung. Das zeigen die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik .

Teuerster Verkehrsträger war mit einem Kostenanteil von 80 Prozent die Strasse – auf dieser wurde aber auch mit Abstand am meisten Verkehr abgewickelt.

Verglichen mit 2010 sind die Verkehrskosten innerhalb von fünf Jahren um 4 Prozent gestiegen: Stark nach oben ging es beim Luftverkehr (+14 Prozent) wie auch beim Schienenverkehr (+12 Prozent). Wachstumstreiber im Luftverkehr waren die gestiegenen Passagierzahlen (+27 Prozent), im Schienenbereich waren es die umfangreichen Investitionen.

Allgemeinheit zahlt mit

Bezahlt werden die Kosten nicht nur von den Nutzenden selbst, sondern auch vom Staat und der Allgemeinheit, das heisst von unbeteiligten Personen, die unter den negativen Auswirkungen des Verkehrs zu leiden haben.

So entstanden der Allgemeinheit im Strassenverkehr aufgrund von Unfällen, verkehrsbedingten Umwelt- und Gesundheitsschäden Kosten in der Höhe von 8,6 Milliarden Franken. Somit belastete der Strassenverkehr die Allgemeinheit fast vier Mal so stark wie alle anderen Verkehrsträger zusammen.

Im Luftverkehr kamen die Passagiere über die Ticketpreise

für 81% der Gesamtkosten auf. Die verbleibenden 1,1 Milliarden Franken mussten von der Allgemeinheit getragen werden – überwiegend in Form von Umweltschäden.

(dk)