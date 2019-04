So tollt Bär Meimo jetzt wieder im Gehege herum

Nachdem Bär Meimo sich am Samstag einer Zahnbehandlung sowie einer Kastration unterziehen musste, hat er sich mittlerweile gut erholt. Das aus Albanien stammende Tier ist wieder im grossen Innengehege anzutreffen, dort spielt er seit Mittwoch wieder mit Holzrugeln und tollt mit Bärin Amelia herum (siehe Video oben).

«Zuerst machte es uns etwas Sorgen, dass er einen Tag nach der Operation immer noch so schlapp war», sagt Bärenland-Präsident Pascal Jenny. Doch seit Dienstag sei es mit seinem Zustand rasant aufwärtsgegangen. «Wahrscheinlich war Meimo noch etwas geschwächt von seiner Winterruhe, aus der er erst zwei Wochen vor der Operation erwacht war.»

Darum musste Meimo operiert werden

Derzeit mische man Meimo noch Antibiotika und Schmerzmittel ins Futter, erklärt Jenny. Doch bald werde sich Meimo komplett erholt haben. Die Kastration beim Ex-Restaurantbären war nötig, weil es zu viele Braunbären gibt, die in menschlicher Obhut leben und man in Arosa den freien Platz gezielt misshandelten Bären zur Verfügung stellen will. Zudem erhielt Meimo, bevor er ins Bärenland kam, oft schlechte Nahrung, weshalb die Zahn-OP nötig wurde.

(pam)