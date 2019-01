So trauern Bekannte um die Brandopfer von Chur

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Chur sind am frühen Sonntagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. J. M.* (33) und seine Kinder J.* (3) und T.* (8) verloren in den Flammen ihr Leben. M. soll den Brand selbst gelegt haben, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Im Verlauf des Brands sei es zu mindestens einer Explosion durch Brandbeschleuniger gekommen, so die Behörden.

Auf Facebook nehmen Bekannte Abschied von der Familie. «Mein Herz schliesst sich», schreibt eine Frau. «Keine Worte können die Trauer beschreiben.» Eine andere Bekannte schreibt: «Ich kann es nicht glauben – wie alle, die die Familie kennen.» Offenbar deutete wenig auf die Tat hin. Noch vor wenigen Tagen postete M. Fotos von einer fröhlichen Geburtstagsfeier auf Facebook.

Lebte Partnerin getrennt?

M. und seine Partnerin V. M. (28) lebten bis 2017 im luzernischen Emmen. Danach zogen sie nach Chur – allerdings an unterschiedliche Adressen. Offenbar lebte M.s Partnerin nicht mehr mit ihm zusammen. «Sie war schon länger nicht mehr hier zu sehen», sagt eine Nachbarin zu 20 Minuten. Die multikulturelle Familie sei im Quartier positiv aufgefallen und wird von Nachbarn als «lebensfroh» beschrieben.

Wieso M. das Feuer gelegt haben soll, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. M. stammt aus der dominikanischen Republik und soll an der Hochschule Luzern Wirtschaft studiert haben. Die Partnerin von M. war vom Brand nicht betroffen. Angehörige versammelten sich am Sonntag in Chur, um Abschied von der Familie zu nehmen.

*Name der Redaktion bekannt

