So tricksen Bauern beim Auslauf ihrer Kühe

Gemäss Gesetz müssen Rinder, die angebunden im Stall gehalten werden, pro Jahr 90 Tage draussen sein, davon 30 Tage im Winter. Darüber hinaus machen viele Bauern beim Tierwohlprogramm «Raus» mit, das regelmässigen Auslauf im Freien vorschreibt. Sie erhalten so 190 Franken pro Kuh und Jahr zusätzlich (siehe Box).

Einige Bauern verpflichten mit dem Tierwohlprogramm Raus, ihrem Vieh mehr Auslauf zu geben, als es das Gesetz minimal verlangt. Für diesen Mehraufwand bekommen sie mehr Direktzahlungen, nämlich 190 Franken pro Kuh. Dafür müssen die Bauern ihr Vieh im Sommerhalbjahr an mindestens 26 Tagen pro Monat auf die Weide lassen. Im Winterhalbjahr sind es dreizehn Tage pro Monat auf einer Auslauffläche. Bei Verstössen gegen diese Bedingungen riskieren Bauern Direktzahlungen oder den Programmausschluss.

Jetzt zeigt eine exklusive Auswertung des Bundesamts für Landwirtschaft, dass es Bauern mit dem Auslauf nicht immer genau nehmen. So wurden schweizweit 2017 insgesamt 35'885 Kontrollen durchgeführt. In 699 Fällen hatten sie wegen Verstössen gegen die Auslaufvorgaben Kürzungen von Direktzahlungen zur Folge. Bei Bauernbetrieben, die am Tierwohlprogramm «Raus» teilnehmen, wurden 328 Beitragskürzungen verhängt.

Nur für Sekunden auf der Weide?

In schweren Fällen hat diese Trickserei juristische Konsequenzen: Laut dem Bundesamt für Veterinärwesen leiteten die Kantone 2017 genau 36 Strafverfahren ein, weil Rindvieh zu wenig oder gar kein Auslauf bekam.

Tierschützerin Edith Zellweger spricht von Missständen: «Bauern hintergehen die Auslaufbestimmungen absichtlich.» Sie liessen ihre Tiere viel zu wenig und nur ganz kurz an die frische Luft. Zudem will Zellweger gesehen haben, dass ganz listige Bauern ihre Tiere nur für einige Sekunden auf die Weide liessen, damit Kontrolleure Klauenspuren vorfänden. «In der Tierschutzverordnung steht zwar, wie viele Tage pro Jahr die Rinder draussen sein müssen. Allerdings steht nirgends, wie lange der Auslauf dauern muss.» Ihr Vorwurf: «Bauern sind keine Tierfreunde, und sie wollen jeden Handstreich subventioniert haben.»

Franz Blöchlinger, Tierschutzbeauftragter des Kantons St. Gallen, sagt: «Dass Tiere nur wenige Minuten oder Sekunden herausgelassen werden, sind Einzelfälle. Vielmehr haben wir damit zu kämpfen, dass das Vieh besonders im Winter gar nicht oder ungenügend rausgelassen wird.» Dass die «Raus»-Bestimmungen nicht überall eingehalten werden, stört Blöchlinger: «So bekommt der Bauer Geld für eine Leistung, die er nicht erbracht hat.»

«Es gibt notorische Auslaufsünder»

Laut Blöchlinger ist es «eine Knacknuss», zu prüfen, ob die Bauern den vorgeschriebenen Auslauf einhalten. Sie seien deshalb stark auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, würden aber auch unangemeldete Kontrollen durchführen. «Wir haben auch ein paar langjährige Tierhalter, notorische Auslaufsünder, denen wir immer wieder auf den Füssen herumtrampeln müssen.»

Jeder Bauer sei dazu verpflichtet, ein Auslauf-Journal zu führen, wo er innert drei Tagen ankreuzt, an welchen Tagen das Vieh aus dem Stall gelassen wurde, so Blöchlinger. «Wir überprüfen dann, ob die Kreuze mit den Klauenspuren auf der Wiese übereinstimmen.» Bei Zweifeln würden sie vom Bauern den Auslauf vor Ort verlangen und beobachten, wie sich die Tiere verhalten.

Fehlverhalten hat Konsequenzen

«Finden die Kühe nicht den Ausgang zum Stall, springen sie, wie von einer Wespe gestochen, mit erhobenen Schwänzen auf der Wiese herum, schlagen sie stark aus, durchbrechen sie Umzäunungen, oder kehren sie nach ein paar Sekunden von allein wieder zurück in den ‹sicheren› Stall, sind das Anzeichen, dass die Kühe zu wenig draussen sind.»

Wird ein Bauer im Winter überführt, werden ihm die Tierwohlbeiträge um 100 bis 200 Franken pro Kuh gekürzt. Hansjakob Zwingli, Leiter Direktzahlungen im Kanton St. Gallen, sagt weiter: «Dadurch verlieren manche Bauern mehrere Tausend Franken an Direktzahlungen.»

«Bauern haben viel um die Ohren»

Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands, erwartet, dass Bauern ihre Verpflichtungen einhalten: «Entscheidet sich ein Bauer für das Tierwohl-Programm, muss er auch die Bestimmungen einhalten. Jegliches Fehlverhalten kann ich nicht gutheissen, weshalb verhältnismässige Sanktionierungen gerechtfertigt sind.»

Ritter kann sich aber vorstellen, dass Bauern meist unbewusst gegen die Vorgaben verstossen: «Den Bauern drohen massive Abzüge, weshalb sie sich keinen Fehler erlauben können.» Bei all dieser Bürokratie könne es aber vorkommen, dass Kreuze vergessen gehen. «Bauern haben viel um die Ohren. Ausserdem kann ihnen auch das Wetter mit eisbedeckten Ausläufen im Winter einen Strich durch die Rechnung machen.»

