So trifft das CO2-Gesetz Pendler und Mieter

Die Schweiz muss den Ausstoss von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 halbieren. Dazu hat sich die Schweiz mit dem Klimaübereinkommen von Paris verpflichtet. Um das Ziel zu erreichen, wird das CO2-Gesetz revidiert – der Nationalrat beschäftigt sich bis am Dienstag mit dem Geschäft. Gestritten wird etwa über Standards für Gebäude, eine höhere CO2-Abgabe oder Emissionsvorschriften für Personenwagen, die neu in Verkehr gesetzt werden.

Auch höhere Abgaben auf Benzin und Diesel sowie Heizöl sollen ab 2020 dazu führen, dass Schweizer weniger CO2 in die Luft blasen. Diskutiert wird über einen Aufschlag an der Zapfsäule von 8 Rappen pro Liter Benzin – eine Minderheit will gar einen Zuschlag von bis zu 20 Rappen. Beim Heizöl soll der Liter um bis zu 30 Rappen stärker besteuert werden können. Zudem steht eine Flugticket-Abgabe zur Debatte. Vier Beispiele zeigen, was das für Pendler, Mieter und Vielflieger bedeuten könnte.

Pendeln, heizen, fliegen

Person 1 pendelt jeden Tag mit dem Auto von Luzern nach Zürich, wo sie in einem Spital arbeitet – rund 250-mal im Jahr. Der Zug kommt für sie wegen der unregelmässigen Arbeitszeiten nicht infrage. Pro Weg legt sie 55 Kilometer zurück. Ihre Pendlerstrecke summiert sich pro Jahr auf 27'500 Kilometer. Ihr PW schluckt durchschnittlich 8 Liter auf 100 Kilometer. Wird das Benzin 8 Rappen teurer, bezahlt sie pro Jahr 176 Franken mehr.

Person 2 kommt aus Basel und hat eine Ferienwohnung im Engadin. Mit ihrem älteren Porsche Cayenne legt sie die Strecke 15-mal pro Jahr zurück – auch sonst ist sie in der Freizeit viel mit dem Auto unterwegs. Sie legt 40'000 Kilometer pro Jahr zurück und drückt gern mal auf Gaspedal. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 13 Litern auf 100 Kilometern bezahlt sie bei einem Zuschlag von 8 Rappen 416 Franken mehr Abgaben im Jahr.

Person 3 wohnt mit ihrer kleinen Familie in einem unsanierten Altbau. Das Haus hat eine Fläche von 100 Quadratmetern und wird mit Öl geheizt. Pro Quadratmeter braucht es 21 Liter Heizöl pro Jahr. So fallen jedes Jahr 5,6 Tonnen CO2 an. Das soll laut dem Bundesrat bestraft werden können: Steigt die CO2-Abgabe von heute 96 auf 210 Franken pro Tonne CO2, bezahlt die Person rund 635 Franken mehr im Jahr. Ihre monatlichen Nebenkosten steigen um 53 Franken.

Person 4 ist Vielflieger, jettet monatlich über den Atlantik und lässt sich auch das Christmas-Shopping in New York nicht entgehen. Sie könnte ungeschoren davonkommen: Die zuständige Kommission will eine Flugverkehrsabgabe, die sich nach der Länge der Flüge berechnet, vorerst nur prüfen lassen. Setzt sich jedoch die Minderheit durch, könnten ab dem Jahr 2022 pro Flug ab der Schweiz zwischen 12 und rund 50 Franken pro Flug fällig werden.

