Mitarbeiter machen sich über SBB-Bürokratie lustig

Ein dreiseitiges «Regelwerk», in dem die Handhabung von Weihnachtsbäumen erklärt wird, sorgt zurzeit unter SBB-Mitarbeitern für Lacher. Das Dokument mit dem Titel «Handhabung und Verwendung von Nadelbäumen in Kommandoräumen zur Verwendung als Dienstweihnachtsbaum (DSB)» zirkuliert auf Social Media und nimmt die Bürokratie auf die Schippe (siehe Bildstrecke).

So wird etwa der Vorgang der Aufstellung akribisch beschrieben: «Beim Aufstellen ist darauf zu achten, dass der Dienstweihnachtsbaum in der Haltevorrichtung derart verkeilt wird, dass er senkrecht steht. In schwierigen Fällen ist ein zweiter Mitarbeiter hinzuzuziehen, der die Senkrechtsstellung überwacht beziehungsweise durch Zurufe wie mehr links, mehr rechts usw. korrigiert.»

«Weibliche Mitarbeiterin, vorzugsweise schwanger»

Der Baum könne auch als Kulisse für Krippenspiele dienen. Bei der Besetzung seien Vorgaben einzuhalten. Für Maria heisst es etwa: «Weibliche Mitarbeiterin, vorzugsweise schwanger», während die Rollen der Esel, Ochse und Schafe mit «optisch geeigneten Mitarbeitern, vorzugsweise freiwillig» zu besetzen seien.

Wer das Dokument in den Umlauf gebracht hat, ist unklar. Es dürfte sich um einen Mitarbeiter der SBB-Infrastruktur handeln. Das Dokument lehnt sich an ein ähnliches Regelwerk an, das zuvor von Mitarbeitern der Deutschen Bahn in Umlauf gebracht wurde.

Bereits fordern Mitarbeiter erste Präzisierungen: Die Mitarbeiter müssten regelmässig geprüft werden, schreibt einer auf Facebook. Auch der Lösch- und Rettungszug könnte für die Anwendung von Kerzen einbezogen werden, schlägt ein anderer vor. Die SBB nimmt das Regelwerk mit Humor. Sprecher Reto Schärli: «Die Adventsrichtlinie kursiert auch in Deutsche-Bahn-Kreisen. Der Text der deutschen Vorlage wurde offenbar kopiert. Auch Schweizer Bähnler lachen gern!»

