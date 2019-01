Diese Tipps verhindern den Montagshorror

Vielleicht schon am Sonntagabend oder spätestens am Montagmorgen fallen einige Menschen in eine kleine Depression. Sich am Montag wieder zur Arbeit aufzuraffen, fällt schwer, wie verschiedene Hashtags auf Social Media zeigen. Auch Hansjörg Schmid, Sprecher von Angestellte Schweiz, sagt: «Für Mitarbeiter, die am Wochenende entspannen können, kommt der Hammer oft am Montag.» Dann realisierten sie wieder, welchem Druck sie ausgesetzt seien.

Doch der qualvolle Start in die neue Woche muss nicht sein. Mit diesen Tipps fällt der Übergang vom Wochenende in die Arbeitswoche leichter:

Stressen Sie sich schon am Sonntagabend

Nehmen Sie sich am Sonntagabend möglichst viel vor. Peter Küpfer, Leadership-Coach von Coach-In in Bern empfiehlt, am Abend kulturelle Veranstaltungen zu besuchen, Freunde zu treffen oder Sport zu machen. «Wer den Sonntagabend ausplampen lässt, hat Zeit an den Montag zu denken. Wer aber auf positive Weise ausgepowert ins Bett fällt, denkt nicht an morgen», so Küpfer.

Klemmen Sie sich einen Bleistift zwischen die Zähne

Klemmen Sie sich 30 Sekunden lang einen Bleistift quer zwischen die Zähne. «So werden Glückshormone ausgeschüttet, denn dabei werden dieselben Muskeln wie beim Lachen aktiv», sagt Peter Küpfer. «Bereits effektiv ist diese Methode, wenn man sich am Montagmorgen im Zug die Pendler mit einem Bleistift quer im Mund vorstellt.»

Schaffen Sie Vorfreude

Vereinbaren Sie mit Ihrem Partner oder Freunden für Montagabend ein Abendessen in einem Restaurant. «Hat man abends etwas vor, auf das man sich freut, geht man automatisch motivierter an die Arbeit», sagt Küpfer.

Schauen Sie sich lustige Videos an und führen Sie ein Witzbüchlein

Ziehen Sie sich am Sonntagabend vor dem Einschlafen oder am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit ein witziges Video rein. Peter Küpfer empfiehlt zum Beispiel ein Youtube-Video mit Pannen von Bobfahrern:

Auch diese Videos sind ein bewährtes Rezept gegen schlechte Laune:

Helfen kann laut Küpfer auch der Blick in das persönliche Witzbüchlein. «Darin sammelt man witzige Textausschnitte, Gedanken und Situationen.» Vielleicht steigt das Stimmungsbarometer aber auch schon, wenn man sich auf dem Weg zur Arbeit ganz bewusst auf positive Dinge konzentriert. «Man kann sich von einer aufgestellten Gruppe anstecken lassen oder sich an einem Lächeln oder an einem traumhaften Morgenrot erfreuen.»

Schwelgen Sie in Erinnerungen

Blicken Sie am Montagmorgen auf die positiven Erlebnisse vom Wochenende zurück. «Wer in schönen Erinnerungen schwelgt, vergisst das, was einen betrübt», sagt Küpfer. Sie können sich auch einen Zettel an den Spiegel kleben, auf dem steht: ‹Warum freue ich mich?› Küpfer: «Die Antworten dazu wirken beflügelnd.»

Seien Sie dankbar

Seien Sie dankbar, dass Sie arbeiten gehen können. Rund 110 000 Personen sind laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in der Schweiz arbeitslos. Für die meisten dieser Menschen spielt es kaum mehr eine Rolle, ob es Samstag oder Montag ist. Sie verbringen jeden Tag mehr oder weniger mit der Jobsuche und viel Warten. «Arbeiten ist keine Strafe. Arbeiten ist Teil des Lebens», betont Küpfer. Früher seien die Menschen mit Jagen und Ernten beschäftigt gewesen. «Die Menschen werden ohne Arbeit nicht glücklicher. Jeden Tag faulenzen oder den Hobbys nachgehen, wird schneller langweilig, als man denkt.»

Sie sind wichtig!

Vergessen Sie nicht, dass Ihre Arbeit einen Nutzen hat und wichtig ist. «Dazu gehört, dass man den Lohn nicht nur für schöne und gefällige Arbeiten erhält. Im Lohn ist eine Unzufriedenheitszulage dabei», sagt Küpfer.

Planen Sie Ferien

Planen Sie am Sonntagabend Ihre nächsten Ferien. Vorfreude ist die schönste Freude.

Erinnern Sie sich an langweilige Momente

Erinnern Sie sich, wie langweilig es Ihnen damals war, als Sie Ferien hatten, Ihre Familie und Freunde aber nicht. Geben Sie es zu: Sie ertappten sich dabei, wie Sie sich nach dem Arbeitsalltag sehnten.

Stehen Sie genug früh auf

Schlafen Sie am Wochenende nicht zu lange aus. Kriechen Sie am Samstag und Sonntag erst am Mittag aus den Federn, ist das Wochenende vorbei, bevor es richtig angefangen hat.