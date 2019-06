So verteidigt sich Glarner für seinen Online-Pranger

Er bezeichnet sich als «Gentleman alter Schule», macht sich in den sozialen Medien aber über das Aussehen von Feministinnen lustig: Die Rede ist von SVP-Mann Andreas Glarner. Erst kürzlich war der 57-Jährige in den Schlagzeilen, weil er die Telefonnummer einer Zürcher Lehrerin online gestellt hatte – mit der Aufforderung, «der Lehrerin mitzuteilen, was man davon hält».

Die Lehrerin, die darauf zahlreiche Schmähanrufe erhielt, hatte – im Einklang mit den kantonalen Vorschriften – Eltern darauf hingewiesen, dass muslimische Kinder am Fest zum Ende des Ramadans dem Unterricht fernbleiben dürfen.

Glarner auf Mission



«Politrowdy», «unkontrollierbarer Irrläufer», «Dauerprovokateur»: So titelten die Zeitungen und schliesslich entschuldigte sich Glarner am Sonntag bei der Lehrerin. «Ich habe einen Fehler gemacht und habe die Lehrerin um Entschuldigung gebeten», sagte er auf TeleZüri.



SVP-Mann Andreas Glarner in der Kritik. Illustration: Kornel Stadler.

Auch seine zwei Töchter, 21 und 23, hätten ihn beim Sonntagsbrunch heftig kritisiert, gibt er nun in der «Weltwoche» zu. Im Text, der von Parteigenosse Roger Köppel verfasst wurde, zeigt sich Glarner trotzdem von der Richtigkeit seiner «Mission» überzeugt: «Ich will die Schweiz retten.» Dafür traue er sich auch, Dinge auszusprechen und anzupacken, um die andere einen Bogen machten, so Glarner.

Frau als PR-Beauftragte



Der SVP-Nationalrat sieht sich als modernen Winkelried, als Kämpfer, der die Schweiz vor dem Islam beschützen muss. Einem Islam, der «ihm grosse Sorgen» mache, wie er selber zugibt. Dass er für seine unwirsche Vorgehensweise oft am Pranger steht, stört ihn nur wenig. Er suche keine Liebe, keine Anerkennung im Bundeshaus, sagt er der «Weltwoche». Trotzdem habe er nun eine Frau als PR-Beauftragte im Bundeshaus angestellt, die er jetzt wohl «intensiver konsultieren» werde.

Sein Ego wolle er in der Politik trotzdem nicht aufpolieren. Ganz im Gegenteil: Für ihn zähle nur die Mission. Und in der politischen Debatte müsse man sowieso einstecken können. Der Wochenzeitschrift zeigt er auf seinem Handy-Bildschirm eine lange Liste anonymer Anrufe und sagt dazu: «Für die bin ich jetzt das Arschloch.»

(dk)