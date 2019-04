So viel Geld erhalten Pendler bei Verspätungen

Jeder zehnte SBB-Passagier kam im vergangenen Jahr mit einer Verspätung von drei Minuten oder mehr an seinem Ziel an. Bisher vertröstete die SBB verspätete Kunden ab einer Stunde mit einem Gutschein in der Höhe von 10 Franken in der 2. Klasse. Das ändert sich nun: Bei mehr als einer Stunde Verspätung wird künftig die Hälfte des Fahrpreises zurückerstattet.

Bei «gravierenden Verspätungen» soll der ganze Preis erstattet werden, wobei die Definition noch nicht klar ist. Das berichtet die «NZZ am Sonntag». Zwar muss die SBB ihre Entschädigungen erhöhen, weil das Parlament letztes Jahr beschlossen hat, dass verspätete Pendler das Recht auf Entschädigung haben. Die neue Regel gehe aber darüber hinaus, berichtet die Zeitung. Das entspreche einem «unternehmerischen Entscheid», sagt ein SBB-Sprecher.

SBB will besser informieren

In den meisten europäischen Ländern wird erst ab zwei Stunden Verspätung der halbe Ticketpreis zurückerstattet. Die neue Regelung könnte ins Geld gehen: Im Dezember 2018 hätte die SBB mit Kosten von etwa 1,3 Millionen Franken rechnen müssen. aus dem die Zeitungen von CH Media zitieren." target="_blank">Das zeigt eine Analyse von 20 Minuten. Ein stark verspäteter Intercity zwischen Zürich und Bern würde demnach Entschädigungskosten von etwa 16'000 Franken auslösen.

Auch GA- und andere Abo-Besitzer sollen entschädigt werden. Die genauen Regelungen sind aber noch nicht klar. Um die Züge pünktlicher zu machen, hat die SBB eine Expertengruppe eingesetzt, die konkrete Handlungsempfehlungen ausarbeiten soll. Die SBB will auch genauer und transparenter über die Pünktlichkeit informieren, heisst es in einem Papier, aus dem die Zeitungen von CH Media zitieren.

