So viel Geld wird in der Schweiz gefälscht

Die Blüten wurden in der Region Sitten und Conthey in Einkaufszentren, Shops und Tankstellen in Umlauf gesetzt. Die Walliser Kantonspolizei ruft darum dazu auf, genau hinzuschauen. Noch ist die Täterschaft unbekannt. Erst Ende November hatte auch die Kapo Solothurn vor Blüten gewarnt. Die Fälle werfen Fragen auf.

Wie viel Falschgeld ist in der Schweiz im Umlauf?

Pro Jahr wird Falschgeld verschiedenster Währungen mit einem Nominalwert von insgesamt rund 4 bis 5 Millionen Franken entdeckt – bei rund einer halben Million handelt es sich um falsche Schweizer Banknoten und Münzen. Am häufigsten setzen Geldfälscher auf den Tintenstrahldrucker: 2017 wurden genau 1781 auf diese Weise hergestellte Franken-Nötli sichergestellt, wie die Falschgeldstatistik des Bundes zeigt. Die Motive der Geldfälscher sind laut dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) vielfältig – sie reichen von Experimentierfreude bis hin zu Geldmangel.

Warum taucht Falschgeld nicht häufiger auf?

Die Summe des Falschgeldes ist klein verglichen mit den Hunderten von Millionen Banknoten, die in der Schweiz im Umlauf sind. Dass die Schweiz auch im internationalen Vergleich gut dasteht, hat laut Fedpol-Sprecher Thomas Dayer einen Grund: «Die Schweizer Banknoten sind fälschungssicher – die neuesten Noten etwa haben 16 Sicherheitsmerkmale.»

Lohnt sich das Drucken von Blüten?

Die Chance, dass in der Schweiz aktive Geldfälscher ungeschoren davonkommen, ist relativ klein: Polizei, Banken und die Post melden gefälschte Noten und Münzen dem Fedpol – in den letzten zehn Jahren waren es zwischen 150 und 400 Fällen. Die Verfahren, welche die Bundesanwaltschaft führt, führen fast immer zu den Geldfälschern.

Welche Noten werden am häufigsten gefälscht?

Am häufigsten werden falsche 100er- oder 200er-Nötli gedruckt. Betragsmässig ebenso bedeutend ist aber das 1000er-Nötli. Laut Fedpol-Sprecher Dayer sind Fälschungen von Euro oder Dollar für Kriminelle jedoch deutlich attraktiver, da die Märkte viel grösser seien: «Der Renner bei den Fälschern ist die 50-Euro-Note. Kriminelle sind überall in Europa tätig. Und die Schweiz liegt nun mal geographisch in der Mitte und man kann auch hier vielerorts mit Euros bezahlen.»

Erst im Dezember wurden in einer europaweiten Aktion 180 Häuser durchsucht – auch in der Schweiz fanden Razzien statt. Der Hintergrund: Ein Fälscher aus Österreich hatte über 10’000 gefälschte Euro-Noten via Darknet an Käufer in ganz Europa verschickt.



In Österreich flog ein Fälscher auf. (Bild: Europol)

Wie erkennt man Blüten?

Für Laien seien Falschgeldnoten schwer zu erkennen, sagt Dayer. «Bei den hohen Noten ist es von Vorteil, die Sicherheitsmerkmale zu kennen.» Das Fedpol empfiehlt, verdächtige Banknoten mit einer echten zu vergleichen. «Fälschungen sind nicht einmal annähernd perfekt: Sie erkennen sie sowohl von Auge als auch haptisch.»

Die Sicherheitsmerkmale im Video der Nationalbank:





