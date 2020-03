So viel leerer ist der HB Zürich wegen Corona

Wie sehr sich die Schweizer in der aktuellen Situation in ihre vier Wände zurückziehen, sieht man an kaum einem Ort so gut wie am Hauptbahnhof Zürich.

Der Verkehrsknotenpunkt ist zwar zwischen 6 Uhr und 8 Uhr morgens nach wie vor frequentiert, aber lange nicht mehr so wie im normalen Alltag.

In unserem Zeitraffer-Video siehst du, wie viel weniger derzeit am HB Zürich los ist. Die Aufnahmen in der linken Bildhälfte stammen vom 20. September 2019, diejenigen in der rechten Bildhälfte vom 19. März 2020.

(pst)