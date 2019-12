So viel verdienen die Parteipräsidenten

Neben der SVP suchen SP, Grüne und BDP einen neuen Präsidenten. Finanziell ist der Job nicht überall gleich lukrativ. So kriegt der SVP-Präsident keinen müden Rappen – obwohl er quasi 24 Stunden lang für die Medien erreichbar sein muss.

Das soll sich auch nicht ändern. Nationalrat Alfred Heer sagte zu SRF: «Das Präsidium muss ein Ehrenamt bleiben. In der Partei gibt es so viele Leute, die ehrenamtliche Arbeit leisten. Die Helfer an der Basis würden es nicht verstehen, wenn die Führungsetage der Partei entlöhnt würde und sie nicht.»

Bei der SP gibts 50'000 Franken

Die Grafik zeigt, dass es bei anderen Bundesratsparteien anders aussieht. Sie entschädigen das Präsidium mit rund 50'000 Franken. GLP und Grüne bezahlen laut SRF einen tiefen vierstelligen Betrag. Hinzu kommt natürlich die Entschädigungen für Parlamentarier, die durchschnittlich gegen 100'000 Franken ausmachen.

Wie bei der SVP gibt es auch bei der GLP nur Macht und Bekanntheit zu gewinnen. Möglicherweise wird es aber auch bei der SVP dereinst eine Entschädigung geben. Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher kündigte gegenüber dem «Tages-Anzeiger» an, dass das Thema im Parteileitungsausschuss diskutiert werden.



