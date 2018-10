Heute gab es schon wieder einen Temperaturrekord

Das Hochdruckgebiet Viktor über Osteuropa und Russland bestimmt weiterhin das Wettergeschehen in der Schweiz und sorgt für sommerliche Temperaturen. Dank leichtem Föhn kletterte am Samstag das Quecksilber in Chur auf 27,2 Grad.

So spät war es seit Messbeginn 1959 in Chur noch nie so warm, wie MeteoNews in einer Medienmitteilung schreibt. Bereits am Freitag gab es mit 26,8 Grad einen Sommertag im Hauptort des Kanton Graubündens. Sogar in Scuol – auf fast 1300 Metern über dem Meer – gab es mit 23 Grad sehr warme Temperaturen.

Wird es auch Sonntag 27 Grad warm?

Für einen Sommertag hat es auch in Basel-Binningen (25,1 Grad), Delsberg (25 Grad) und in Illanz (25 Grad) gereicht. Solch warme Temperaturen in Basel sind um diese Jahreszeit eigentlich fast nur mit Südwestwind möglich. Umso erstaunlicher ist dies, da eine windschwache Wetterlage herrscht.

Das warmer Wetter hält am Sonntag an. Die Nebelfelder im Flachland werden wohl schon vor dem Mittag der Sonne Platz machen müssen. Danach gibt es einen fast wolkenlosen Himmel.

Einzig in der Westschweiz ziehen teils dichte Wolken auf. Im Mittelland wird es mit 20 bis 22 Grad erneut sehr warm für die Jahreszeit. In der Nordwestschweiz sind 23 bis 24 Grad möglich, ebenso im Wallis. In den Alpentälern kann es dank dem Föhn bis zu 27 Grad warm werden.

