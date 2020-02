So werden die Schweizer aus China evakuiert

An Bord eines A380 der maltesischen Airline Hi Fly werden derzeit Europäer aus dem Coronavirus-Gebiet in China nach Frankreich geflogen. Das Land hat den Flug organisiert und den Schweizer Behörden angeboten, dass ihre Staatsbürger den Flug mitbenutzen dürfen. Gemäss letzten Informationen dürften zehn Schweizer das Angebot angenommen haben. Sie kommen nach der Landung im südfranzösischen Istres-Le-Tube in eine zweiwöchige Quarantäne.

Amélie ist eine Französin, die in Wuhan lebt. Sie ist ebenfalls auf dem Flug und hat dem Journalisten Antoine Crouin Fotos und Videos von der Rückreise zur Verfügung gestellt. Crouin stellte diese auf Twitter. Ein erstes Video zeigt, wie sich die Rückreisewilligen vor dem französischen Konsulat versammeln.

Amélie is a French expat living in Wuhan. She’s about to take the 2nd repatriation flight to France. She just sent me these videos.

Here’s her journey, starting at the French consulate in Wuhan. 🇨🇳➡️🇫🇷#coronavirus pic.twitter.com/HYbkLoVjz6 — Antoine Crouin (@AntoineCrouin) February 1, 2020

Auch die Schweizer wurden aufgefordert, sich zum französischen Konsulat zu begeben. Für Personen, die weit ausserhalb der Stadt leben, hat die Schweizer Botschaft in Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden einen Bus organisiert, den auch Angehörige anderer Nationen benutzen konnten. Beim Konsulat hätten sie etwa fünf Stunden warten müssen, sagt Amélie in einem Video. Mit einem weiteren Bus wurden sie schliesslich zum Flughafen gefahren.

Now on the bus to the airport in Wuhan🇨🇳➡️🇫🇷

#coronarovirus pic.twitter.com/yjNVcIkofU — Antoine Crouin (@AntoineCrouin) February 1, 2020

Neben einigen Franzosen sind offenbar auch mehrere Angehörige anderer Länder auf dem Flugzeug. Am Flughafen wurden die Rückkehrer eingecheckt. Ein Video von Amélie zeigt, wie das Sicherheitspersonal in Schutzkleidung die Maschinen bedient und durch den Prozess führt.

According to Amélie, the plane hasn’t arrived yet. People are being checked at the airport 🇨🇳➡️🇫🇷 #Coronavirus pic.twitter.com/u760ehPZba — Antoine Crouin (@AntoineCrouin) February 1, 2020

Bevor die Evakuierten ans Gate durften, wurden sie medizinisch untersucht. In vergleichbaren Fällen haben die chinesischen Behörden keine Passagiere an Bord gelassen, die etwa eine erhöhte Temperatur oder sonstige Anzeichen einer Infektion aufwiesen.

Amelie is now undergoing medical testing before she can access the boarding area 🇨🇳➡️🇫🇷#coronavirus pic.twitter.com/WPHFkI5iR7 — Antoine Crouin (@AntoineCrouin) February 1, 2020

Etwa 13 Stunden nach ihrer Ankunft am Konsulat habe sie am Flughafen erstmals das Flugzeug erblickt, das sie nach Hause bringt, berichtet Amélie. Sie fühle sich «müde», schreibt Journalist Crouin dazu. Ein weiteres Video aus dem Innern des Flugzeugs zeigt ein Crew-Mitglied in einem Schutzanzug. Die Ankunft des Flugzeugs mit den Schweizern an Bord wird am frühen Nachmittag erwartet.

The plane is here! Amelie is now waiting to get on the plane and leave Wuhan.

It's been 13 hours since she arrived at the consulate. She mainly feels « tired » of this. 🇨🇳➡️🇫🇷#coronavirus pic.twitter.com/X0NoI60pgf — Antoine Crouin (@AntoineCrouin) February 1, 2020

The returnees are on the plane to France. Arrival expected in 12 hours 🇨🇳➡️🇫🇷#coronavirus pic.twitter.com/nJ1pdRnRhN — Antoine Crouin (@AntoineCrouin) February 1, 2020

(ehs)