SBB will ab Dezember pünktlicher werden

Laut der SBB kommen heute neun von zehn Kunden pünktlich an ihrem Zielort an. Mit zunehmendem Verkehr und immer mehr Baustellen werde es jedoch anspruchsvoll, dies auch künftig zu gewährleisten und die Kundenpünktlichkeit gar zu erhöhen. Deshalb hat die SBB verschiedene Massnahmen erarbeitet, um Verspätungen auch in Zukunft möglichst zu vermeiden. Wo nötig sollen Reserven etwa bei Personal, Rollmaterial und auch im Fahrplan geschaffen werden. Die ersten konkreten Massnahmen will die SBB bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember umsetzen.

Das Thema Pünktlichkeit ist ein Dauerbrenner. Eine Auswertung der privaten Plattform puenktlichkeit.ch vom Juni dieses Jahres zeigte, dass auf den Hauptachsen (Zürich-Bern, Basel-Zürich) bis zu 40 Prozent der Züge teils nicht rechtzeitig ankamen. Als verspätet gelten in der Schweiz Züge, die die fahrplanmässige Ankunftszeit um mindestens 3 Minuten überschreiten.

Ärger um neue Doppelstock-Züge

Für Unmut sorgten in letzter Zeit vor allem die neuen Doppelstockzüge der SBB, die FV-Dosto, die seit gut einem Jahr vereinzelt bereits in Betrieb sind. Allein im August gab es 24 Störungen: Rund alle 3000 km hatte der FV-Dosto damals eine Panne, im September etwa alle 4000 km. Zum Vergleich: Im Schnitt haben SBB-Züge alle 11'000 km eine Panne.

Aktuell sind zwölf FV-Dosto in Betrieb. Sie werden auf den Strecken Chur - St.Gallen - Zürich sowie Basel - Zürich - St.Gallen eingesetzt. Pünktlich zum Fahrplanwechsel im Dezember sollen die FV-Dosto zudem auf der Intercity-3-Strecke Basel - Zürich - Chur zum Einsatz kommen und später auch auf der Strecke St.Gallen - Genève Aéroport.

(jk)