Sohn schaufelt Vater nach Lawine-Niedergang frei

Am Samstag um etwa 11.15 Uhr kam es in der Region Lauchernalp in der Gemeinde Wiler VS ausserhalb des Skigebietes zu einem Lawinenabgang. Ein Vater und sein Sohn verliessen unterhalb der Station Gandegg die Skipisten und begaben sich in Richtung Stieltihorn. Auf einer Höhe von etwa 2700 Metern über Meer wurde der 55-Jährige von einer Lawine mitgerissen.

Der Sohn, welcher nicht verschüttet wurde und Alarm schlug, konnte seinen Vater mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät orten und begann diesen freizuschaufeln.

Wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte, konnten die aufgebotenen Rettungskräfte den Mann aus einer Tiefe von 2 Metern bergen. Schwerverletzt wurde er ins Inselspital Bern überflogen. Sein Zustand ist kritisch. Beim Opfer handelt es sich um einen 55-jährigen deutschen Staatsangehörigen.



(mon)