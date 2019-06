«Soldaten brachten Kleider im Müllsack heim»

Im Video sortieren Soldaten all ihre Habseligkeiten, bevor sie ihre Kleider in schwarze Plastiksäcke packen. Der Grund für diese ungewöhnlichen Wochenendvorbereitungen: Rund 30 Armeeangehörige, die ihren Wiederholungskurs in Lécherette VD absolvierten, wurden letzte Woche von Bettwanzen heimgesucht (20 Minuten berichtete). Die beiden betroffenen Kompanien wurden in andere Truppenunterkünfte rund um Aigle VD verlegt.

Laut dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sind sofort Massnahmen zur Sicherstellung des Wohlergehens der Truppe eingeleitet und weitere Desinfektionsmassnahmen ergriffen worden. Dazu gehört die Reinigung sämtlicher Textilien.

«Mein Sohn kam mit einem Müllsack nach Hause»

Doch diese Reinigung scheint der Bund nicht allein übernehmen zu wollen. «Mein Sohn kam letzten Freitag ohne Tasche, dafür mit einem schwarzen 60-Liter-Kehrichtsack voller Kleider nach Hause. Diese mussten wir dann von den Bettwanzen befreien», so Barbara B.*, die Mutter eines betroffenen Soldaten.

Zwar hätten die Soldaten den Müllsack vorher im Kühler in der Kasernenküche einfrieren dürfen, warum die Kleider aber nicht direkt von der Armee gewaschen worden seien, könne sie sich nicht erklären. «Wenn nur eine Bettwanze das Einfrieren überlebt hätte, wären wir auch zu Hause von der Plage betroffen gewesen», so die 44-jährige Ostschweizerin.

Entwürdigende Blicke auf dem Nachhauseweg

Am meisten stört sie, dass die Soldaten ihren Nachhauseweg mit Kehrichtsäcken bewältigen mussten. «Wie würden Sie schauen, wenn ein Soldat in Uniform mit einem grossen Müllsack unterwegs ist?» Die vielen Blicke seien ihrem Sohn und seinen Kollegen extrem peinlich gewesen, so B. «Eigentlich sollte diesen jungen Männern für ihren Dienst Respekt gezollt werden. Eine solche Erniedrigung ist ein echtes Armutszeugnis für die Schweizer Armee.»

«Absolut unzufrieden, wie Armee Situation handhabt»

Dies sei aber auch schon alles, was sie von dieser Bettwanzenplage wisse, so die Mutter. «Als ich am Wochenende nachfragen wollte, entgegnete mir mein Sohn, dass sie nichts dazu sagen dürften.» Sie seien mundtot gemacht worden. «Ich weiss aber, dass die Bettwanzen bereits in der ersten WK-Woche entdeckt wurden, aber der Ausbruch von der Armee erst in der zweiten Woche kommuniziert wurde», so B. Sie sei absolut unzufrieden damit, wie die Armee die Situation handhabe.

«Keine Textilien der Armee nach Hause genommen»

Das VBS kann die Kritik von Barbara B. nicht nachvollziehen: «Ab dem Zeitpunkt der Bestätigung des Bettwanzenvorfalls wurden durch die Soldaten keine Textilien der Armee mit nach Hause genommen.» Sämtliche Textilien der Armee seien durch die Logistikbasis der Armee eingezogen und in Thun gewaschen worden. Andere Ausrüstungsgegenstände wie Gepäckstücke seien zwecks Dekontamination eingefroren worden, so das VBS. «Dass Kehrichtsäcke mit eingefrorenem Inhalt nach Hause genommen wurden, ist auszuschliessen, da die Tiefkühlung der Ausrüstung weiterhin läuft.»

Die Soldaten bekamen gemäss VBS aber die Möglichkeit, ihre persönlichen Textilien wie Socken oder Unterwäsche in einem luftdicht verschlossenen Plastiksack nach Hause zu transportieren. Mit der Anweisung, die Kleider zu Hause direkt heiss zu waschen, seien laut Sanität so alle notwendigen Sicherheitsmassnahmen ergriffen worden, um einer Kontamination vorzubeugen, so das VBS.

Kein Redeverbot

Auch den Vorwurf, dass die Plage hätte verhindert werden können, weist das VBS von sich: Die gesicherte Diagnose über den Bettwanzenbefall sei erst ab Montagmittag der zweiten WK-Woche vorgelegen. «Daraufhin hat das Bataillon in Zusammenarbeit mit der Logistikbasis umgehend sämtliche Massnahmen eingeleitet.»

Davon, dass Soldaten mundtot gemacht worden seien, will die Armee nichts wissen. «Die Kommandanten der betroffenen Kompanien weisen darauf hin, zu keiner Zeit ein Redeverbot verhängt zu haben», so das VBS. Die Soldaten seien lediglich darauf aufmerksam gemacht worden, dass anderweitige Stellen für die Kommunikation mit den Medien zuständig seien. «Hingegen erging kein Verbot, Angehörige über den Vorfall zu informieren.»

*Name der Redaktion bekannt

(mm)