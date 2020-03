Soldaten verschicken tonnenweise Dreckwäsche

«Wir spüren eine massive Zunahme der Sendungen – ganz besonders der Wäschesäcke», sagt Oberst Fritz Affolter, Chef der Feldpost der Schweizer Armee. Rund 15'000 Armeeangehörige seien derzeit im Einsatz und leisten Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus. Die Soldaten und Offiziere dürfen – anders als üblich – nicht nach Hause. Dies ist sicher während der kommenden drei Wochen so, bestätigt Armeesprecher Daniel Reist.

Deshalb verschicken die Dienstleistenden nun kiloweise dreckige Wäsche. «Wir haben in normalen Zeiten in der ganzen Schweiz 1000 Pakete verarbeitet, jetzt sind es über 8000 Pakete täglich», sagt Affolter. Immer mehr Wäschesäcke seien dort dabei, schreibt die Schweizerische Post.

Wichtige mentale Unterstützung

Die Feldpöstler stossen deswegen an ihre Grenzen. Denn: Um die Post der 15'000 Armeeangehörigen kümmern sich lediglich 80 Feldpöstler auf 28 Waffenplatzpoststellen. «Wir arbeiten unter Hochdruck, kommen immer wieder an unsere Kapazitätsgrenzen und müssen uns unkonventionelle Lösungen einfallen lassen», so der oberste Feldpöstler.

«Es ist ein Ernstfall und da wird die Verbindung zu den Liebsten immer wichtiger», sagt Affolter. So überbringe die Feldpost Emotionen und Freuden aus dem zivilen Leben. Mit einem Brief oder einem Fresspäckli zeigen Freunde und Familie ihren Angehörigen, dass sie an sie denken. Der Feldpöstler freut sich über die vielen Päckli – besonders in Zeiten von Social Media sei Feldpost eine wichtige physische Verbindung zwischen den Armeeangehörigen und deren Liebsten. Das eine wichtige mentale Unterstützung. «Die Feldpost stärkt mit ihrer Arbeit die Moral der Truppe.»



