Verstehen Sie, was Lorena (7) schreibt?

Viele Schüler lernen so schreiben, wie sie hören. Die Nidwaldner Primarschüler dürfen das seit kurzem nicht mehr. Schon ab dem zweiten Schuljahr sollen Lehrer auf die korrekte Schreibweise pochen. Nidwalden ist der erste Kanton, der die umstrittene Methode «Schreiben nach Gehör» (siehe Box) früher abschafft, als es der Lehrplan 21 vorsieht. Darin ist festgehalten, dass Lehrer erst ab dem dritten Schuljahr eine korrekte Schreibweise durchsetzen sollten.

Die Lernmethode «Schreiben nach Gehör», auch «Lesen durch Schreiben» oder «lautgetreues Schreiben» genannt, hat der gebürtige Basler Jürgen Reichen erfunden. Der Pädagoge bildete Lehrer in Hamburg aus. Wie verbreitet die Methode in der Deutschschweiz ist, bleibt unklar. Die Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren verfügt über keine Angaben dazu, welcher Kanton wie unterrichtet. Die Nidwaldner Bildungsdirektion informierte, dass im vergangenen Jahr neun Kantone Lehrmittel einsetzten, welche die Methode «Schreiben nach Gehör» explizit im Titel führen.

Ob die Methode «Schreiben nach Gehör» sinnvoll ist oder zu mieser Rechtschreibung führt, ist umstritten – ein Befürworter und ein Gegner legen ihre Argumente dar.

Pro: Ehemaliger Lehrer und SP-Nationalrat Matthias Aebischer

Den ersten Teil seiner Aussagen hat Erstklässlerin Lorena (7) nach Gehör aufgeschrieben.

«vile schtudenten an der universitet haben ein tives rechtschraibnivo. Ein pauschales urtail das ale schon ap der zvaiten klasse korekt schraiben müsen, ist aber ein veler. mit frühem insistiren nimt man den kindern die froide am schraiben.»

Als junger Bub habe ich selbst bis in die neunte Klasse viele Fehler gemacht. Ich habe dafür schöne und kreative Texte geschrieben. Hat mein Freund meine Postkarten korrigiert, war ich demotiviert und hatte keine Lust mehr, eine zu schreiben. Andere lesen viel und haben die Rechtschreibung schnell im Griff – so etwa meine drei Töchter.

Ziel wäre, auf die Fähigkeiten der Schüler einzeln einzugehen, wie es der Lehrplan 21 vorsieht – gleichzeitig die Fantasie und die Rechtschreibung zu fördern. Die Lehrer sind gefragt. Der Mut zur Kreativität einiger Primarschüler, würde durch den Rotstift kaputtgemacht werden.

Kontra: SVP-Regierungsrat und Bildungsdirektor Res Schmid

Eltern, Lehrbetriebe und Professorinnen beklagen sich, dass die junge Generation nicht mehr richtig schreiben kann. Eltern hatten insbesondere Mühe mit der Weisung der Lehrer, die offensichtlichen Schreibfehler der Kinder nicht korrigieren zu dürfen. Das konnte ich als zweifacher Vater nachvollziehen.

Kinder sind motiviert, möglichst schnell richtig schreiben und lesen zu lernen. Wenn ein starker Schüler zuerst drei Jahre lang falsch schreibt, wird er nicht gefördert. Auch schwächere Kinder haben so länger Zeit, die richtigen Schreibregeln zu verinnerlichen. Kinder sind lernfähig und werden damit nicht unter Druck gesetzt.

Die Absprache mit Experten hat gezeigt, dass es Sinn macht und Schüler motiviert, wenn sie für die ersten Monate so schreiben dürfen, wie sie hören. Je nach Entwicklungsstand sind die Lehrer aber dazu angehalten, schon nach wenigen Wochen Orthographieregeln durchzusetzen. Das Echo ist positiv. Ich nehme an, dass der Druck in allen Kantonen besteht und viele jetzt nachziehen werden.