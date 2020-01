Der Bund soll Schweizer aus Viren-Zone holen

N. H.* aus dem Kanton Zürich sitzt im chinesischen Dawu fest, nahe Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus. Am Samstagmorgen um acht Uhr wollte der 76-Jährige den Schnellzug nach Peking besteigen – doch am Bahnhof stand er vor verschlossenen Toren.

Nur zwei Stunden vor seiner Abreise hatten die Behörden sämtliche chinesischen Bahnhöfe dichtgemacht. «Ganz Hubei wurde am Samstag wegen des Coronavirus unter Quarantäne gestellt. Ich konnte nicht mehr ausreisen. Alles war gesperrt», sagt H.

Frühere Rückreise wegen Virus

Der Rentner befindet sich seit Oktober in Dawu – mit seiner chinesischen Frau wohnt er dort jeweils ein paar Monate im Jahr. Ende Februar wäre er in die Schweiz zurückgekehrt. Wegen des Coronavirus wollte H. China aber frühzeitig verlassen.

«Meine Frau hätte nicht mitkommen können, weil sie sich um das Enkelkind ihrer Tochter kümmern muss», sagt H. Die Rückreise will er aber nur mit der Familie antreten. «Ich würde meine Ehefrau ohnehin nicht gern in der abgesperrten Provinz zurücklassen.»

«Es hiess, man könne nicht weiterhelfen»

Kürzlich kündeten die USA, Frankreich, Japan und Deutschland Rückholaktionen ihrer Bürger aus Wuhan an – darunter auch diplomatisches Personal oder besonders gefährdete Personen wie ältere, angeschlagene Menschen. Laut H. machte in Dawu das Gerücht die Runde, dass auch der Bund Schweizer Bürger aus Hubei ausfliege. Darauf habe er die Botschaft in Shanghai kontaktiert und sich nach Rückholaktionen erkundigt. Diese habe ihn auf das Schweizer Aussendepartement verwiesen. «Als ich die Helpline des EDA anrief, hiess es, man könne nicht weiterhelfen. Ich solle mich beim BAG, der WHO und Safetravel informieren», sagt H.

Sein Schwiegersohn David Katzenfuss übt scharfe Kritik am Bund: «Während sich andere Staaten aktiv um Staatsangehörige kümmern und mittels Sondergenehmigungen die Menschen aus der Zone fahren und Flüge nach Hause organisieren, macht die Schweiz gar nichts.»

Er mache sich grosse Sorgen um seinen Schwiegervater. «Erwischt ihn das Virus, kann dies in seinem Alter tödlich enden.» Mittlerweile starben in China mindestens 80 Menschen am Virus. Die Mehrheit der Opfer war über 60 Jahre alt und hatte Vorerkrankungen gehabt.

Bedürfnis nach Hilfe aus der Schweiz

Zurzeit halte er es in Hubei noch aus, sagt H. «Ich weiss aber nicht, wie ich mich fühle, wenn die Situation mit dem Virus hier noch schlimmer wird. Es wäre schön, wenn die Schweiz in Krisensituationen auch etwas für ihre Bürger tun würde.» Er denke dabei etwa an Evakuationsflüge.

Ihm und seiner Frau gehe es den Umständen entsprechend gut, sagt H. «Wir halten uns an die Empfehlungen, tragen Gesichtsmasken, wenn wir rausgehen, essen nicht mehr in Restaurants, meiden Menschenansammlungen, gehen auf keine Partys und nicht auf den offenen Markt.» Das Wetter in Dawu sei momentan schlecht. «Auf der Strasse ist praktisch niemand.» Sein Wohnort Dawu befindet sich an der Grenze zur Provinz Hunan. «Will man nach Hunan, trifft man sofort auf Strassensperren und Polizisten. Sie wollen auf keinen Fall, dass Leute aus Hubei nach Hunan gelangen.»

Der Bund arbeite intensiv an Umgang mit Virus

Laut dem Schweizer Aussendepartement EDA steht die Schweizer Botschaft mit Schweizer Staatsangehörigen in Kontakt. «Botschaft und Generalkonsulate haben alle registrierten Schweizer Staatsangehörigen schriftlich kontaktiert», sagt Pressesprecher Georg Farago.

Ob die Schweiz auch Rückholaktionen ins Auge fasst, konnte Farago nicht beantworten. «Im Krisenmanagementzentrum und auf der Botschaft arbeitet man intensiv am Umgang mit dem Coronavirus.» Schweizern, die in China festsitzen, empfiehlt er, sich an die Schweizer Botschaft oder die Helpline des EDA zu wenden.

*Name der Redaktion bekannt