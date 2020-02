Sommaruga lädt Bürger zum 60. Geburtstag ein

Dieses Jahr feiert Bundesrätin Simonetta Sommaruga einen runden Geburtstag. Das soll ausserordentlich zelebriert werden – und zwar mit Menschen aus dem Volk. «Ich freue mich auf Ihre Anmeldung für meine Geburtstagsfeier», schreibt Sommaruga auf Twitter. Auf der Einladungskarte ist ein Foto von ihr als junges Mädchen zu sehen.

Doch nicht ganz alle sind zu der Feier eingeladen. Wer mit der Bundesrätin am 14. Mai anstossen will, muss am selben Tag im selben Jahr geboren worden sein. Um dies zu beweisen, wird über ein Anmeldeformular die Kopie der ID oder des Passes verlangt. Die Feier soll im Grossraum Bern stattfinden, wie es auf der Seite des Bundes heisst.

Die Gästezahl ist beschränkt, damit die Feier auch in dem überschaubaren Rahmen bleibt, so wünscht es sich die Bundesrätin.

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung für meine Geburtstagsfeier: https://t.co/osDtWgsAcd



Sarò lieta di ricevere la Sua iscrizione per la mia festa di compleanno: https://t.co/Lx6nq4X6LD



Je me réjouis de votre inscription à ma fête d'anniversaire: https://t.co/JCDPeHk6A2 pic.twitter.com/jzs2oOiBu3 — Simonetta Sommaruga (@s_sommaruga) February 20, 2020

