Sommaruga spricht Klima an, Trump langweilt sich

Beim Treffen mit Donald Trump am WEF in Davos löste Umweltministerin Simonetta Sommaruga ihr Versprechen ein: Sie sprach den US-Präsidenten auf die Klima-Frage an. «Die Erderwärmung betrifft alle und ich denke, es lohnt sich, darüber zu sprechen.» Trump schaut geradeaus und brummelt bloss «sure». Das Thema stehe bei ihr als Umweltministerin täglich auf der Agenda, fährt Sommaruga fort. Trumps Antwort: «good!».

Den Mitschnitt veröffentlichte ein Journalist auf Twitter und versah ihn mit drei Emojis. In den Kommentaren erntet Sommaruga Lob, während Trump für seine desinteressierte Haltung kritisiert wird. «Wow, seine Körpersprache ist so vielsagend. Wenn das Gespräch nicht um ihn dreht, ist er nicht interessiert», lautet etwa ein Kommentar.

