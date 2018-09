Sommaruga startet Kampf gegen SVP-Initiative

Die SVP-Initiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» kommt am 25. November vors Volk. Die Volkspartei hat die Initiative lanciert, nachdem aus ihrer Sicht Volksentscheide nicht umgesetzt worden sind, weil sie übergeordnetem Recht widersprechen. Konkret bei der Masseneinwanderungsinitiative oder der Ausschaffungsinitiative. Mit der Initiative will die SVP in der Verfassung festschreiben, dass die «Bundesverfassung über dem Völkerrecht steht und ihm vorgeht – unter Vorbehalt der zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts».

Justizministerin Simonetta Sommaruga warnt heute in Bern vor den Folgen der Initiative (siehe Live-Stream oben). Die Bundesrätin betonte, dass die Initiative internationale Verträge aufs Spiel setze, Rechtsunsicherheit bringe und damit den Wirtschaftsstandort Schweiz gefährde.



Aufruf zum Vertragsbruch?

«Wird beispielsweise eine Volksinitiative angenommen, die in gewissen Punkten mit einem internationalen Vertrag nicht vereinbar ist, soll die Schweiz künftig immer gleich vorgehen, um den Vorrang der Verfassung durchzusetzen: Sie darf den Vertrag nicht mehr anwenden, ausser er hat beim Abschluss

dem Referendum unterstanden», sagt Sommaruga. Dies könne als Aufforderung zum Vertragsbruch verstanden werden.

Ein weiteres Problem laut Sommaruga: «Bei einer Annahme der Initiative müsste die Schweiz eine nicht abschätzbare Zahl von Verträgen neu verhandeln und anpassen. Unter Druck verhandeln zu müssen, würde unser Land jedoch in eine schwache Position bringen, was von anderen Staaten ausgenützt werden könnte.» Mehr Selbstbestimmung bringe das nicht.

Die ganze Medienkonferenz sehen Sie im Live-Stream.

(pam)