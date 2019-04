Nach dem Kälteschock – bis zu 20 Grad an Ostern

Die Chance ist gross, dass wir am diesjährigen Osterfest unseren Schokoladenhasen – im Gegensatz zum vergangenen Jahr – im Trockenen und bei strahlendem Sonnenschein suchen können: Wie Cédric Sütterlin, Meteorologe von Meteonews, auf Anfrage bestätigt, wird es am Dienstag von Westen her zwar noch zu Wolken und teils auch etwas Regen kommen.

Von Mittwoch auf Donnerstag sei dann aber eine Wetterbesserung in Sicht: Am Donnerstag soll – neben ein paar Quellwolken in den Bergen – sonniges Wetter mit bis zu 19 Grad herrschen. Das Gleiche gilt für den Karfreitag, der mit 20 Grad noch wärmer werden soll.

Wintereinbruch kaum mehr möglich

Auch am Samstag und am Ostersonntag ist gutes Wetter mit viel Sonne angesagt und das ebenfalls bei 20 Grad. «Einzig in den Bergen könnte es ab Samstag zu Quellwolken und vereinzelten Regengüssen kommen», sagt Sütterlin. Dies soll bis Ostermontag so bleiben.

Ab Dienstag könnte es dann mit etwas unbeständigerem Wetter zu einem kurzen Unterbruch der Schönwetter-Front kommen. Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Wintereinbruchs wie vor zwei Jahren, als es in der zweiten Aprilhälfte noch zu Frost und Schnee bis in tiefe Lagen kam, ist dem Meteorologen zufolge aber äusserst gering.

