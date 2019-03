«Aggressive Politiker» färben auf Volk ab

Die Zahl der angezeigten Hass-Posts hat sich innert zehn Jahren verdoppelt. Laut dem Medienpsychologen Gregor Waller liegt dies auch am digitalen Verhalten der Politiker: «Wenn sie sich im Internet aggressiv verhalten, färbt das auf die Menschen ab. Wieso sollten sie sich anständig verhalten können, wenn es nicht einmal gewählten Politikern gelingt?», so Waller. 20 Minuten hat bei Politikern, die in den sozialen Medien sehr aktiv sind, nachgefragt, wie sie zu ihrer Vorbildfunktion stehen.

«Kontroversen auszulösen, gehört dazu»

Andreas Glarner, SVP-Nationalrat, sorgt mit seinen Facebook-Posts immer wieder für mediales Aufsehen. Er sei sich sowohl seiner Vorbildfunktion als Politiker bewusst als auch der Tatsache, dass er gerne mal provoziere. «Einige meiner Post sind sicherlich provokativ. Ich kenne aber die Grenzen und achte darauf, nichts Rassistisches und keine Aussagen zu posten, für die ich belangbar wäre», sagt Glarner.

Auch er kenne es, im Netz angegriffen zu werden. So sei er auch schon zusammenhangslos als Pädophiler beschimpft worden. «Beschimpfungen wie diese ignoriere ich dann einfach. Das führt nirgendwohin», sagt Glarner. Sich vor jedem eigenen Post genauestens Gedanken darüber zu machen, ob die Inhalte allenfalls anecken oder missverstanden werden könnten, sei nicht zielführend: «Kontroversen auszulösen, gehört in der Politik ja dazu», so der SVP-Mann.

«Es wird gezielt Hass geschürt»

Tamara Funiciello, Juso-Präsidentin und Nationalratskandidatin, sagt: «Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass die eigenen Posts nicht im digitalen Nirwana verschwinden. Alles, was man in den sozialen Medien schreibt, kommt bei irgendwem an.» Sie sei sich ihrer Vorbildfunktion als Politikerin bewusst, unter anderem aufgrund persönlicher Erfahrungen. Beleidigungen und Beschimpfungen im Netz seien sinnlos, deshalb antworte sie in der Regel auf solche Kommentare auch gar nicht, so Funiciello.

Doch fehlender Anstand sei nicht das einzige Problem: «Es gibt Leute - eben auch Politiker -, die mit gezielter Rhetorik Hass schüren. Häufig gehen sie dabei so geschickt vor, dass sie selber nicht einmal Beleidigungen äussern müssen, das übernehmen dann ihre Follower für sie.» Sie habe sogar schon Morddrohungen gegen ihre Person unter Posts von Politikern gesehen, die bewusst nicht gelöscht worden seien, sagt Funiciello. Solche Hass-Kommentare führten zu einer Verrohung der Sprache. «Und eine Verrohung der Sprache führt früher oder später zu einer Verrohung der Gesellschaft.»

«Politiker sollten anständig argumentieren»

«Ich habe eine sehr hohe Anstandsgrenze, auch auf Twitter», sagt Christian Wasserfallen, Nationalrat und FDP-Vizepräsident. «Wir als Politiker sollten sicherlich ein gutes Vorbild sein. Wenn wir es nicht schaffen, anständig und sachlich zu argumentieren oder zu diskutieren, wer dann?» Er nutze die sozialen Medien in erster Linie, um Inhalte zu transportieren, und sei sehr darauf bedacht, bei all den Diskussionen immer anständig zu bleiben.

«Twitter ist öffentlich. Im Prinzip sollte man nur jene Dinge von sich geben, die man auch an einer öffentlichen Veranstaltung sagen würde. Doch hinter dem Schutz des Bildschirms ist die Hemmschwelle einiger Personen tiefer», so Wasserfallen. Beleidigungen ignoriere er in aller Regel. «Die Leute, die beschimpfen, wollen Aufmerksamkeit. Man sollte ihnen deshalb nicht die Freude machen und sich auf die Provokation einlassen.»