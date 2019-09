Sorgen Pestizide für vermehrte Fehlbildungen?

Im deutschen Gelsenkirchen sorgen Fälle von Missbildungen bei Kindern für Aufsehen. Jüngst kamen drei Kinder mit deformierten Händen zur Welt. Darauf machten Spekulationen um einen Zusammenhang mit Pestiziden die Runde.

Auch Schweizer Spitäler stellen mehr Fehlbildungen fest, als internationale Studien nahelegen würden. «Die Zahl der Fehlbildungen ist bei unseren Sprechstunden etwas höher, als anhand der Geburtenrate der Region zu erwarten wäre», sagt Facharzt Alexandre Kämpfen vom Kinderspital beider Basel zu «Blick». Neuere Studien zeigten, dass bei 1000 Geburten etwa zwei bis fünf Kinder mit einer Fehlbildung auf die Welt kommen. Insgesamt werden in Basel jedoch pro Jahr zwischen zehn und zwölf Kinder mit einer Fehlbildung behandelt, bei etwa 4000 Geburten.



Betroffene leben eher in ländlichen Gebieten

Der Verein Pinocchio, in dem Betroffene organisiert sind, sieht einen Zusammenhang mit der geographischen Lage. Betroffene stammten tendenziell eher aus den ländlichen Regionen. So sind ein Drittel der Kinder aus dem Kanton Zürich und wohnen vor allem in ländlichen Gemeinden des Kantons, wo intensiv Landwirtschaft betrieben wird.

Ob Pestizide tatsächlich für die Missbildungen verantwortlich sind, ist indes umstritten. Auch in verschiedenen Regionen in Frankreich wurde in den vergangenen Jahren über Missbildungen berichtet, die bei Säuglingen aufgetreten sind. Auch da fiel der Verdacht auf Pestizide. Bis heute sind auch diese Fälle noch ungeklärt.

Pestizide können ein Faktor sein

Sogenannte Dysmelien entwickeln sich zwischen dem 29. und 40. Tag der Schwangerschaft, erklärte Alexandre Kämpfen dem «Blick». In dieser Zeit können äussere Einflüsse wie Sauerstoffmangel, Medikamente oder Giftstoffe eine Dysmelie auslösen.» Fehlgebildete Hände oder Füsse seien heute aber sehr gut zu operieren.

