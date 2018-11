Rentnerin will Schulen 20'000 Franken spenden

Nach einem Urteil des Bundesgerichts von 2017 müssen die Schüler der Volksschule Kriens LU eine bittere Pille schlucken: Die Schule muss Reisen, Exkursionen und Ausflüge streichen oder reduzieren, weil dafür das Geld fehlt. Denn Eltern dürfen für obligatorische Schulanlässe oder Lager nur noch maximal die Verpflegungskosten in Rechnung gestellt werden. Für die Mehrkosten müssen nun die Gemeinden aufkommen (20 Minuten berichtete).

«Lehrpersonen und Schulleitung versuchen, unter den gegebenen Voraussetzungen das Bestmögliche zu machen und das eine oder andere Erlebnis trotzdem zu ermöglichen», kommentierte Rektor Markus Buholzer einen entsprechenden Infobrief kürzlich. Doch nun will eine Spenderin der Schule zu Hilfe eilen.

«Die Schüler liegen mir am Herzen»

Kürzlich wartete die 79-jährige Gertraud Bögli ungeduldig einen Rückruf des Schulleiters ab. «Die Schüler liegen mir am Herzen. Ich möchte der Schule Kriens sofort 10 000 Franken spenden», sagt sie. Es sei doch traurig, wenn diese wegen des Urteils künftig keine oder nur noch im Umfang beschränkte Aktivitäten ausserhalb der Schule unternehmen könnten. «Es geht mir nur um die Kinder», betont sie. An ihre Schulreisen erinnere sie sich nicht mehr. «Ich habe das Meiste doch vergessen.»

Laut Bögli hat ihr die Schulleitung mittlerweile versprochen, einen Einzahlungsschein für die Spende zu schicken. «Der Rektor bedankte sich vielmals. Aber ich mache das ja nur für die Schüler», erzählt Bögli. Markus Buholzer hält sich auf Anfrage von 20 Minuten bedeckt. «Ich habe mit Frau Bögli telefoniert», sagt er nur.

«Ich will das Geld schnellstmöglich überweisen»

Auch die Schule Brugg AG kämpft mit dem Urteil, wie die Aargauer Zeitung berichtete. Die wegfallenden Elternbeiträge reissen ein Loch von 60 000 Franken in die Schulkasse. Darum will Bögli auch dieser Schule mit 10 000 Franken unter die Arme greifen. «Ich möchte gern kurzen Prozess machen und das Geld schnellstmöglich überweisen.» Auf die Bitte der Schule, zuerst einen entsprechenden Antrag zu stellen, sei sie deshalb nicht eingegangen. «Ich habe keinen Computer und nur ein normales Telefon. Es hiess, dass sie nun alles für mich in die Wege leiten.» Siegbert Jäckle, Gesamtleiter der Schule Brugg, war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

«Mein Mann ist vor vier Jahren verstorben und hat mich gut versorgt», sagt Bögli über ihre finanzielle Grosszügigkeit. Regelmässig habe sie bereits ihre Wohngemeinde Neuenhof AG mit mehreren Tausend Franken unterstützt. «Man sagt mir, ich sei der Engel von Neuenhof», erzählt Bögli lachend.