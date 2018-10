Spielschleim kann für Kinder gefährlich werden

Er ist glibberig und kommt meist in knalligen Farben daher: Spielschleim. Die zähflüssige Masse bereitet Kindern viel Spass. Doch Slime kann auch gefährlich werden, wie eine stichprobenartige Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt. Dafür wurden fünf Spielschleimprodukte in verschiedenen Farben im Internet gekauft. Im Labor wurde dann jeweils die hellgrüne Variante überprüft, weil diese in allen Sets dabei war. Das Ergebnis: Alle fünf Schleime geben so viel Bor frei, dass sie gar nicht hätten verkauft werden dürfen, wie der «Spiegel» schreibt.

16 von 33 überschritten Grenzwert



Laut Stiftung Warentest ist ihr Befund kein Einzelfall. Auch ihre italienischen, britischen und spanischen Partnerorganisationen haben Slimes gefunden, die unerlaubt viel Bor freisetzen. Von den Insgesamt 33 untersuchten Slimes überschritten 16 den Grenzwert.



Borsäure kann in hoher Konzentration gesundheitliche Probleme wie Durchfall, Erbrechen und Krämpfe hervorrufen. Kinder kommen vor allem über die Haut in Kontakt mit der Chemikalie. Es ist aber auch möglich, dass sie den Schleim in den Mund nehmen oder diesen verschlucken. Gemäss Stiftung Warentest ist das insbesondere dann eine Gefahr, wenn die Spielschleime wie bei Vikilulu Crystal Slime in Getränkedosen verpackt sind oder wie bei anderen Strohhalme mitgeliefert werden. Bei Tierversuchen wurde zudem festgestellt, dass die Borsäure die Frucht­barkeit sowie die Embryonal­entwick­lung beeinträchtigt.

Über Amazon bestellt

Deshalb ist Borsäure von der Europäischen Chemikalien­agentur (Echa) für den Menschen als fruchtbarkeitsgefährdend einge­stuft worden. In der EU gibt es sowohl für Lebensmittel als auch für Kinderspielzeug einen Grenzwert. Für Spielzeug beträgt dieser 300 Milligramm Bor pro Kilogramm. Alle fünf Spielschleime übertreten diesen Wert deutlich. Einige geben gar mehr als das Dreifache an Bor ab.

Alle Slimes wurden über Amazons Plattform Marketplace bestellt, wobei Amazon nicht der Anbieter war. Die Produkte stammen von chinesischen Firmen. Nach der Konfrontation mit den Ergebnissen teilte Amazon mit: «Die entsprechenden Produkte sind nicht mehr erhältlich.»

Gleicher Grenzwert in der Schweiz

Auch in der Schweiz liegt der Grenzwert bei Spielzeug laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) bei 300 Milligramm Bor pro Kilogramm. Sprecherin Nathalie Rochat erklärt: «Das BLV verfolgt das Problem der Anwesenheit von Bor in dieser Art von Produkten mit grosser Aufmerksamkeit.»

Spielschleim ist in der Schweiz unter anderem bei Migros und Coop erhältlich. Bei Migros werden die von der Stiftung Warentest geprüften Produkte nicht geführt, wie Migros-Sprecherin Cristina Maurer erklärt. «Die Produkte, die bei uns im Sortiment angeboten werden, müssen alle ausnahmslos den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dies wird vor der Produkteinführung geprüft. Sobald wir feststellen, dass ein Produkt in irgendeiner Weise nicht den Vorgaben entspricht, wird das Produkt aus dem Verkauf genommen.»

Ähnlich sieht es bei Coop aus: «Zurzeit gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Spielschleim von Coop einen Grenzwert überschreitet, sagt Sprecherin Andrea Bergmann. «Wir nehmen die Untersuchung von Stiftung Warentest zum Anlass, dies noch einmal vertieft zu überprüfen. Wir verlangen von unseren Lieferanten die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.»

(qll)